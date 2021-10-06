Сборная России в полном составе проводит тренировку перед играми отбора на чемпионат мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России в полном составе проводят тренировку перед матчами отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Все игроки тренируются в общей группе, вместе с ними занимаются футболисты молодежной сборной Михаил Игнатов и Кирилл Боженов.

Ранее стало известно, что полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матчи сборной России в октябре. Также первый сбор пропускает защитник казанского «Рубина» Илья Самошников.