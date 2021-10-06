Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Италия
Испания
12
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Малайзия
40
Футбол. Лига наций
7.10
Бельгия
Франция
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Кипр
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Россия
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Мальта
Словения
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
8Месси впервые забил за «ПСЖ» и расстроил Гвардиолу
20:07 (мск), источник: Прессбол

Сборная Беларуси определилась с тренерским штабом на матч с командой Эстонии

Отборочный матч чемпионата мира против эстонцев сборная Беларуси проведет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Радушко.

Беларусь
ЭстонияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021
Читайте также
Игрок сборной Белоруссии Золотов: На родине мы козлы отпущения. За нас никто не болеет

Помогать ему будут Дмитрий Ровнейко, Александр Сулима и Павел Евсеенко.

Георгий Кондратьев 9 октября сдает тест на коронавирус. В случае отрицательного результата, он вылети в Казань, где его команда проведет матч против чехов.

7 октября сборная Беларуси отправится в Таллин, где сыграет против команды Эстонии 8 октября в 21.45, а затем 11 октября в 21.45 встретится с Чехией в Казани.

Отметим, что ряд игроков, не смогут сыграть по причине травм и болезней (Сергей Политевич, Роман Юзепчук, Александр Сачивко, Николай Золотов, Роман Швецов, Артем Рахманов, Никита Корзун, Артем Концевой, Денис Гречихо).

 Минское "Динамо" бросает по воротам меньше всех в КХЛ, Суворов — в топе среди молодежи лиги. Цифровая картина старта "зубров" в чемпионате
Торрес уехал из брестского "Динамо", но не разгневал ФИФА, Каньяс сбежал из "Шахтера". История Мбенга далеко не первая в чемпионате Беларуси
Дзюба — предатель сборной? Карпин остался без нужного ему игрока
ЦСКА уверенно обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Италия и Испания встречаются в полуфинале Лиги наций: онлайн
Карпин: Спросите у Дзюбы, почему не кайфует от футбола в сборной
Матч против Словакии будет решающим для сборной России в отборе
Италия — Испания: Сергей Карасев удалил Бонуччи
Карпин определил состав сборной России на матч со Словакией
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь