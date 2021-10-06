Сборная Беларуси определилась с тренерским штабом на матч с командой Эстонии

Помогать ему будут Дмитрий Ровнейко, Александр Сулима и Павел Евсеенко.

Георгий Кондратьев 9 октября сдает тест на коронавирус. В случае отрицательного результата, он вылети в Казань, где его команда проведет матч против чехов.

7 октября сборная Беларуси отправится в Таллин, где сыграет против команды Эстонии 8 октября в 21.45, а затем 11 октября в 21.45 встретится с Чехией в Казани.