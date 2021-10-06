Карпин сообщил, что определился с составом сборной России на матч против словаков

Также он подчеркнул, что имевшие повреждения полузащитники Арсен Захарян и Денис Глушаков тренировались в общей группе и решение по их участию будет принято по итогам тренировок. «Арсен и Денис делали упражнения, посмотрим, как подействовала нагрузка, и будем решать. Глушаков и Захарян полностью провели тренировку, тренировались в общей группе», — добавил тренер.