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20:12 (мск), источник: ТАСС

Карпин сообщил, что определился с составом сборной России на матч против словаков

Встреча пройдет 8 октября в Казани.

Россия
СловакияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом на предстоящий матч отборочного турнира против команды Словакии.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 8.10.2021, 21:45

Россия-Словакия-

Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«С составом мы определились. Соперника посмотрели, проанализировали, они опасны на стандартах, хорошая, добротная команда», — сказал Карпин.

Также он подчеркнул, что имевшие повреждения полузащитники Арсен Захарян и Денис Глушаков тренировались в общей группе и решение по их участию будет принято по итогам тренировок. «Арсен и Денис делали упражнения, посмотрим, как подействовала нагрузка, и будем решать. Глушаков и Захарян полностью провели тренировку, тренировались в общей группе», — добавил тренер.

Сборная России сыграет со словаками 8 октября в Казани. Матч против сборной Словении россияне проведут 11 октября в Мариборе.

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