Карпин: Почему Дзюба не кайфует от футбола в сборной? У него спросите
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов об отсутствии форварда Артема Дзюбы в расположении сборной России.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов об отсутствии форварда Артема Дзюбы в расположении сборной России.
Национальная команда готовится к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). 33-летний Дзюба ранее был включен в список футболистов, вызванных на сборы, но форвард «Зенита» отказался от вызова «из-за неоптимальной формы».
— Вчера Дзюба играл в теннис. Говорит, что кайфует от футбола. Почему он делает это не в сборной?
— У него спросите. Какие ко мне могут быть вопросы?
— У вас нет сомнений, что он не в такой плохой форме, как говорит? Может быть, он немножко лукавит?
— Может быть. И?
— Вы испытываете серьезные проблемы с составом.
— Что мне сейчас сделать?
— Может, к нему обратиться.
— Зачем? Я вчера вам сказал, что никого уговаривать играть за сборную не буду. Что непонятного?
— Вам не кажется, что он ждет вашего провала, чтобы потом вернуться в сборную на белом коне?
— Вчера про это говорили. Мне ничего не кажется, — сказал Карпин.
8 октября сборная России сыграет против Словакии в Казани. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.