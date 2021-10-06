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20:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин: Почему Дзюба не кайфует от футбола в сборной? У него спросите

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов об отсутствии форварда Артема Дзюбы в расположении сборной России.

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Источник: Официальный твиттер сборной России по футболу
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 8.10.2021, 21:45

Россия-Словакия-

Национальная команда готовится к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). 33-летний Дзюба ранее был включен в список футболистов, вызванных на сборы, но форвард «Зенита» отказался от вызова «из-за неоптимальной формы».

— Вчера Дзюба играл в теннис. Говорит, что кайфует от футбола. Почему он делает это не в сборной?

— У него спросите. Какие ко мне могут быть вопросы?

— У вас нет сомнений, что он не в такой плохой форме, как говорит? Может быть, он немножко лукавит?

— Может быть. И?

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— Вы испытываете серьезные проблемы с составом.

— Что мне сейчас сделать?

— Может, к нему обратиться.

— Зачем? Я вчера вам сказал, что никого уговаривать играть за сборную не буду. Что непонятного?

— Вам не кажется, что он ждет вашего провала, чтобы потом вернуться в сборную на белом коне?

— Вчера про это говорили. Мне ничего не кажется, — сказал Карпин.

8 октября сборная России сыграет против Словакии в Казани. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

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