Матч против Словакии будет решающим для Карпина. Все расклады для сборной России
На кону — поездка в Катар.
На кону — поездка в Катар.
В пятницу сборная России проведет матч квалификации против национальной команды Словакии. После игры в Казани у Валерия Карпина останется еще три игры до конца отборочного цикла. Но именно матч со словаками станет определяющим. По его итогам во многом станет понятно, на какое место будет претендовать Россия.
Для начала — немного регламента.
Теперь о положении команд.
Прямо сейчас сборная России занимает вторую строчку, набрав такое же количество очков, как и лидирующая Хорватия. Но хорватам мы пока уступает по разнице забитых и пропущенных мячей. В первой личной встрече, которая прошла в сентябре в «Лужниках», была зафиксирована ничья.
Словаки пока находятся на вроде бы безопасном расстоянии четыре очка. Так что любая потеря очков в ближайшем матче может серьезно усложнить выход команды Карпина на чемпионат мира.
Положение команд в группе определяется в первую очередь по разнице забитых и пропущенных мячей. Следом идет общее количество голов. Далее — личные встречи.
И о раскладах.
Самый ожидаемый исход на сегодняшний день. Сборная России фаворит плюс играет дома. Если этот сценарий воплотится в жизнь, то наши парни практически гарантируют себе второе место в группе. Отрыв от третьей строчки станет 6−7 очков (в зависимости от результата матча Мальта — Словения). За три матча, один из которых — домашний с Кипром, такое не отыгрывается.
В этом случае для того, чтобы гарантированно занять вторую строчку, нужно будет набрать от 2 до 4 очков в оставшихся трех встречах. При условии, что Словакия и Словения больше не оступятся. А учитывая, что эти команды в предпоследнем туре играют между собой, кто-то из них гарантированно отвалится.
Чтобы занять первое место в группе, сборной России надо будет выполнить одно из условий:
В этом случае отрыв от словаков в четыре очка сохранится. Но на расстояние в три очка подтянутся словенцы, с которыми Карпину нужно играть на выезде. Пока у России разница мячей гораздо лучше, чем у Словакии и Словении. И пошатнуть ее могут лишь пара разгромных поражений вместе с разгромными победами конкурентов.
Так что за второе место даже в случае ничьей со словаками бояться не стоит. Но вот занять первую строчку будет уже проблематично. Особенно, если в пятницу Хорватия выиграет на Кипре. Плюс два очка за три матча до конца и домашний матч с Россией в запасе — хороший гандикап для соперника.
Тогда сборной России надо постараться выиграть все оставшиеся матчи. Или надеяться на осечку хорватов в играх с Кипром, Словакией и Мальтой.
Не критично, но очень плохо. С мечтами о первом месте можно будет почти распрощаться. Если хорваты возьмут «свои» очки с Мальтой и Кипром и не проиграют дома России, догнать их будет нереально.
Так что, если так случится, что матч в Казани подарит нам исключительно отрицательные эмоции, все силы надо будет бросить на сохранение второй строчки. Нынешний отрыв может сократиться до 1 очка от Словакии и 2 очков от Словении.
Еще раз, по разнице голов (ключевой показатель) Россия обоих соперников пока серьезно превосходит. Но любая последующая осечка может стать фатальной. А учитывая, что впереди Словения и Хорватия на выезде, осечка не выглядит такой уж нереальной.
Если Россия выйдет в плей-офф, сразу появляется хорошая новость. Прямо сейчас Россия — вторая по показателям команда из тех, которые находятся на вторых местах. Впереди только сербы. И если этот расклад сохранится, то в своем полуфинале она будет сеяной. А это значит, что как минимум первый раунд плей-офф она проведет на своем поле. Финал уже будет жеребиться.