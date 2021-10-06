Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова

«После того как стало ясно, что Глушаков не сможет помочь сборной, тренерский штаб вызвал Данила Глебова.



Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной, по нашей совместной работе в “Ростове”, и учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным», — приводит пресс-служба сборной России слова главного тренера Валерия Карпина.