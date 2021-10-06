Врач сборной России объяснил, почему Глушаков выбыл из состава

«К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время.



Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошел курс терапии, но с учетом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления», — приводит слова Хайтина пресс-служба РФС.