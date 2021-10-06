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22:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Врач сборной России объяснил, почему Глушаков выбыл из состава

Старший врач сборной России Владимир Хайтин прокомментировал вынужденный отъезд полузащитника «Химок» Дениса Глушакова из расположения национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"
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Группа H, 8.10.2021, 21:45

Россия-Словакия-

«К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время.

Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошел курс терапии, но с учетом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления», — приводит слова Хайтина пресс-служба РФС.

Сегодня, 6 октября, Денис Глушаков покинул расположение национальной команды. Вместо него вызвали полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

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