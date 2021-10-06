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22:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков: Побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя

Полузащитник сборной России и «Химок» Денис Глушаков прокомментировал вынужденный отъезд из расположения национальной команды.

Химки
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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, то продолжу подготовку. Но нога не даёт работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени.

Безусловно, в любом случае здорово, что меня вызвали. Я говорил, что для всех сборная — это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя. Не будем загадывать по поводу меня — главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше», — приводит слова Глушакова пресс-служба РФС.

Сегодня, 6 октября, Денис Глушаков покинул расположение национальной команды.

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