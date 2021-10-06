Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Италия
Испания
12
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Малайзия
40
Футбол. Лига наций
7.10
Бельгия
Франция
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Кипр
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Россия
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Мальта
Словения
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
8Месси впервые забил за «ПСЖ» и расстроил Гвардиолу
23:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Почему Дзюба кайфует от футбола не в сборной? А ко мне какие вопросы?» Карпин — о подготовке к матчам со Словакией и Словенией

После тренировки сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

Россия
Словакия
СловенияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Дзюба говорит, что кайфует от футбола. Почему он делает это не в сборной?

— У него спросите. Какие ко мне могут быть вопросы?

— У вас нет сомнений, что он не в такой плохой форме, как говорит? Может быть, он немножко лукавит?

— Может быть. И?

— Вы испытываете серьезные проблемы с составом.

— Что мне сейчас сделать?

— Может, к нему обратиться.

— Зачем? Я во вторник вам сказал, что никого уговаривать играть за сборную не буду. Что непонятного?

Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть ли какой-то скелет для состава на следующие игры? Можете сказать кто?

— Конечно, определился. Вам не скажу. Это человек семь-восемь.

— Какие особенности у сборной Словакии? К чему надо быть готовым?

— Ко всему надо быть готовым. Посмотрели, проанализировали. Есть хорошие футболисты чисто индивидуально, есть и командные особенности. Все знают, что опасные на стандартах. Добротная, хорошая команда.

— В среду прошла информация, что в «Аталанте» недовольны Миранчуком, что возможна его аренда или продажа. Вы не обсуждали с ним, что дальше делать?

— По этому поводу не говорили — о другом, о сборной. По теме «Аталанты» беседовали в контексте игрового времени. Понятно, что он хочет выходить на поле. Я ему еще этого не сказал, но главное — играть, не важно где.

— Бакаев был довызван. Вы так впечатлились тем, как он провел последние две игры?

— Нет. Ионов получил травму.

Читайте также
Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова

— Замена по позиции?

— Да.

— Как реагируют футболисты на перепады температур?

— Как и каждый год. Ничего нового. Переходим с плюса на минус. Они даже и не заметили этого перехода.

— Вчера приходили, сегодня, завтра пресс-конференция. Это ваше решение — так часто общаться с прессой? С чем это связано?

— Что значит — мое? Вы ж хотите — я говорю. Я что, прямо рвусь?

— Может, вас пресс-служба просит.

— Заставить меня никто не может — наверное, кроме официальных вещей. Если хотите — общаемся. Я не против.

— Чем хорош Агаларов?

— Своей подвижностью, настырностью и жаждой борьбы. Наверное, сказать, что он мастеровитый игрок, пока нельзя, но все остальное есть.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть мнение, что капитаны так часто меняются, потому что среди них нет лидера, они одинаковые. Вот был Дзюба лидер, а сейчас Дзюбы нет. Нет футболиста, который может держать команду.

— Есть лидеры и с точки зрения мастерства, и с точки зрения держать кого-то. Джикия — один из.

— Джикия держит команду?

— Ну, например. Там все друг друга держат.

— К примеру, как Онопко держал команду.

— А как Онопко держал?

— Вы сами говорили, что он ходил по номерам, говорил, чтобы не играли в секу.

— В секу не играли.

Читайте также
Карпин остался без лучшего игрока сентября в РПЛ. Дзюба — предатель сборной России?

— В чем заключается лидерство Джикии?

— Во всем. В разговоре, в подсказе.

— Какого соперника котируете сейчас выше: Словакию или Словению?

— На данный момент — Словению, потому что играем на выезде.

— Правильно ли мы понимаем, что вы будете играть в три центральных защитника в следующих двух матчах?

— Нет. Вы неправильно понимаете.

— Чем отличается Чистяков в сборной и в «Ростове»?

— Сейчас он стал более уверен в себе. Физически всегда был в порядке. Технически редко кто прибавляет намного. Появилась уверенность в собственных силах и в работе с мячом.

— Антон Заболотный говорил, что это европейский стиль с точки зрения интенсивности прессинга. Как чувствуете, команда готова выполнять то, что вы хотите?

— Ментально — сто процентов да, физически — посмотрим по времени, это вопрос. Посмотрим, на сколько минут хватит сил для такого прессинга.

 «Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Месть Дзюбы Карпину — удар по шансам на ЧМ-2022. У сборной России — катастрофа с составом
Дзюба — предатель сборной? Карпин остался без нужного ему игрока
ЦСКА уверенно обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Италия и Испания встречаются в полуфинале Лиги наций: онлайн
Матч против Словакии будет решающим для сборной России в отборе
Италия — Испания: Сергей Карасев удалил Бонуччи
Карпин определил состав сборной России на матч со Словакией
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь