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13:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Объявлен состав сборной Словакии на матч отбора ЧМ-2022 с Россией

Заявка сборной Словакии на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России состоит из 27 футболистов.

Россия
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Источник: AP 2021
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 8.10.2021, 21:45

Россия-Словакия-

Предстоящая игра состоится в Казани 8 октября, начало — в 21.45 (по мск).

Состав Словакии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией

Вратари: Франтишек Плах («Пяст»), Марек Родак («Фулхэм»), Душан Куцяк («Легия»), Доминик Грейф («Мальорка»).

Защитники: Милан Шкриньяр («Интер»), Любомир Шатка («Лех»), Петер Пекарик («Герта»), Мартин Вальент («Мальорка»), Мартин Косцельник («Слован», Чехия), Давид Ганцко («Спарта» Пр), Томаш Губочан («Омония»), Вернон Де Марко («Слован», Словакия), Лукаш Паушек («Слован», Словакия).

Полузащитники: Эрик Ирка («Овьедо»), Ондрей Дуда («Кельн»), Томаш Суслов («Гронинген»), Матуш Беро («Витесс»), Мартин Косцелник («Слован» Лб), Роберт Мак («Ференцварош»), Владимир Вайсс («Слован» Бр), Юрай Куцка («Уотфорд»), Станислав Лоботка («Наполи»), Марек Гамшик («Трабзонспор»), Альберт Руснак («Реал Солт-Лейк»), Патрик Грошовский («Генк»), Лукаш Гараслин («Сассуоло»).

Нападающие: Давид Стрелец («Слован»), Иван Шранц («Славия»), Роберт Боженик («Фортуна» Д), Ладислав Альмаси («Баник»).

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Словакии в 120,35 миллиона евро. России — 138,7 миллиона евро.

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