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12:41 (мск), источник: Sports.Ru

24 футболистки обвинили в сексуальных домогательствах экс-тренера сборной Венесуэлы U20. Прокуратура страны начала расследование

Нападающая сборной Венесуэлы и «Атлетико» Дейна Кастельянос заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны бывшего тренера.

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22-летняя девушка обвинила в этом Кеннета Шеремету, бывшего тренера женской сборной Венесуэлы U20.

Кастельянос опубликовала заявление, которое подписали еще 23 футболистки. Утверждается, что домогательства физического, психологического и сексуального характера со стороны Шереметы происходило в период с 2013 по 2017 год.

В заявлении говорится, что в 2020 году одна из футболисток сборной сообщили партнерам по команде, что подверглась сексуальному насилию со стороны Шереметы с 14 лет.

Другие футболистки утверждают, что тренер регулярно вел себя неподобающе: например, предлагал сделать массаж и постоянно расспрашивал ЛГБт-игроков команды об из сексуальной ориентации.

Генеральный прокурор Венесуэлы объявил, что данная ситуация будет расследована. Глава Венесуэльской федерации футбола выразил футболисткам поддержку.

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