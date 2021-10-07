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13:53 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу прибыла в Казань на матч со словаками

Встреча отборочного турнира чемпионата мира пройдет 8 октября.

Россия
СловакияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Официальный твиттер сборной России по футболу

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России прибыли в Казань, где проведут отборочный матч чемпионата мира 2022 года с командой Словакии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч пройдет 8 октября на «Ак Барс Арене» и начнется в 21:45 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин по прилете угостился татарским национальным блюдом чак-чак, с которым команду встречали представители местных властей. В числе встречавших сборную был министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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