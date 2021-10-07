Сборная России по футболу прибыла в Казань на матч со словаками
Встреча отборочного турнира чемпионата мира пройдет 8 октября.
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СловакияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Встреча отборочного турнира чемпионата мира пройдет 8 октября.
КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России прибыли в Казань, где проведут отборочный матч чемпионата мира 2022 года с командой Словакии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Матч пройдет 8 октября на «Ак Барс Арене» и начнется в 21:45 мск.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин по прилете угостился татарским национальным блюдом чак-чак, с которым команду встречали представители местных властей. В числе встречавших сборную был министр спорта Татарстана Владимир Леонов.