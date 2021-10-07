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19:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ондрей Дуда: Словакия должна выиграть в России, перед тем как думать о матче с Хорватией

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился ожиданиями от матча с Россией в отборочном турнире ЧМ-2022.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 8.10.2021, 21:45

Россия-Словакия-

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился ожиданиями от матча с Россией в отборочном турнире ЧМ-2022.

— Хотим набрать максимальное количество очков, чтобы выйти в турнир, — сказал Дуда. — Мы должны выиграть в России, прежде чем думать об игре с Хорватией. Мы дважды обыгрывали сборную России, хотя нет смысла говорить об этих играх. У соперника совсем другой состав, другие реалии. Но мы бы с удовольствием снова одержали победу 2:1, как в марте в квалификации к чемпионату мира.

Чтобы победить, надо сыграть так, как мы сыграли во время последнего сбора в сентябре. И в том же стиле, как мы играли тяжелый матч с Россией дома, который мы выиграли. Нам немного не повезло с Хорватией, но если будем играть с тем же уровнем настроя, то удача нам поможет снова, как и в марте, победить Россию, — заключил словацкий футболист.

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.

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