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19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин: Даже я сейчас буду лучше, чем Самошников

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о самочувствии защитника Ильи Самошникова и полузащитника Дениса Макарова.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

— Макаров вчера почувствовал забитость в икроножной мышце. Сделали обследование. После тренировки будем решать — останется ли на Словению или нет. По Самошникову посмотрим позже. Не сегодня точно. С учётом кадровых проблем даже я буду сейчас лучше, чем он. Я хотя бы на сборе был, а не как Илья, который не провёл с нами ни секунды.

Что планировали сделать, то и сделали. Как футболисты восприняли это — посмотрим. Есть соперник, который хочет выиграть. Доволен отношением к делу на 200%. С этим проблем нет. Во что выльется на поле — увидим. На все эти вопросы ответ будет только после матча. Будет отрицательный результат — можно будет говорить всё, что угодно, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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