Аршавин оценил запрет на употребление сахара в сборной России

Игрок негативно оценил эту инициативу, так как спортсмен всегда может съесть сладкое в номере. К тому же, по словам Аршавина, футболисты находятся в сборной короткий промежуток времени, а в клубах запрета на сахар может не быть.
А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений.
Андрей Аршавинбывший футболист сборной России
7 октября о запрете на сахар высказался полузащитник сборной России Далер Кузяев. Игрок положительно оценил инициативу Карпина, отметив, что правильное питание помогает футболистам.
О запрете на употребление сахара в сборной России Карпин рассказал 29 августа. По мнению тренера, продукт не дает ничего полезного футболистам. Он также предположил, что до его прихода в команду игроки теоретически могли пить водку.