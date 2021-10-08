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10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Аршавин оценил запрет на употребление сахара в сборной России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин посчитал бессмысленным решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина запретить футболистам употреблять сахар. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Игрок негативно оценил эту инициативу, так как спортсмен всегда может съесть сладкое в номере. К тому же, по словам Аршавина, футболисты находятся в сборной короткий промежуток времени, а в клубах запрета на сахар может не быть.

А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений.
Андрей Аршавин
бывший футболист сборной России

7 октября о запрете на сахар высказался полузащитник сборной России Далер Кузяев. Игрок положительно оценил инициативу Карпина, отметив, что правильное питание помогает футболистам.

О запрете на употребление сахара в сборной России Карпин рассказал 29 августа. По мнению тренера, продукт не дает ничего полезного футболистам. Он также предположил, что до его прихода в команду игроки теоретически могли пить водку.

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