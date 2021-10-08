Три джокера Карпина: новые игроки в составе национальной команды

Сборная России продолжает отбор на чемпионат мира — 2022 в Катаре. 8 октября подопечные Валерия Карпина сразятся со сборной Словакии. «Газета.Ru» рассказывает о трех молодых игроках — находках тренерского штаба, которые могут перевернуть ход матча.

Дмитрий Чистяков («Зенит»)

Воспитанник петербургского «Зенита» преодолел тернистый путь от ФНЛ до вызова в сборную России. Он закалялся и набирался опыта в ярославском «Шиннике», за который провел два полных сезона, а на следующий год стал лидером обороны «Тамбова». Вместе с этой командой юный Чистяков оказался в главной лиге страны и даже не предполагал, что совсем скоро им заинтересуется «Ростов», который тогда возглавлял Валерий Карпин.

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С приходом Чистякова коллектив с берегов Дона перешел на схему в четыре защитника. На позицию центрального защитника имеющимся легионерам тренер предпочел молодого россиянина.

Уже тогда Чистяков отличался большим трудолюбием и правильной спортивной злостью. В эпизодах с отбором защитник обычно не использовал подкаты и всегда старался действовать без нарушений, отодвигая соперника корпусом. За 22 матча Чистяков схлопотал лишь пять желтых карточек. Именно в таком уверенном в себе оборонительном футболисте нуждался «Ростов».

Под руководством Карпина Чистяков начал стремительно прогрессировать.

Футболист превратился в «короля воздуха» и в среднем выигрывал не менее десяти верховых единоборств (лучший по этому показателю в сезоне-2018/19).

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 8.10.2021, 21:45 Россия - Словакия -

Смелые выдергивания защитника в момент чужих забросов и своевременные подборы предотвращали опасные атаки у ворот Сергея Песьякова. Чистяков оперативно оценивал ситуацию вблизи штрафной и резко, подчас рискованно выдвигался вперед. Решительность защитника привлекла скаутов «Зенита», которые порекомендовали вернуть его в клуб.

Чистяков убедил Сергея Семака в своем профессионализме и заменил травмированного капитана команды Деяна Ловрена. Сейчас россиянину доверяют все 90 минут на поле — в том числе против европейских грандов. Матчи в Лиге чемпионов с «Челси» (0:1) и «Мальме» (4:0) оставили положительное впечатление и продемонстрировали умение футболиста исполнять длинные передачи. Защитник выходит в паре с Ярославом Ракицким и все так же надежно ведет борьбу на втором этаже. При угловых он перемещается на другую половину поля и предлагает себя для навесов — он неплохо бьет головой. Еще выступая за «Шинник», пять из шести своих голов Чистяков забил именно так.

Да, центр сегодняшней обороны сборной России сложно представить без Георгия Джикии и Игоря Дивеева. Они допускают минимум ошибок и не раз спасали команду от неблагоприятного исхода чужих атак. Но в случае необходимости на их позицию можно спокойно выпустить хорошо знакомого Карпину по «Ростову» Чистякова.

С резвыми словаками и их частыми фланговыми подачами в исполнении Владимира Вайсса и Ивана Шранца этот защитник должен справиться за счет своих скоростных качеств и отличной игры головой.

Даниил Фомин («Динамо»)

Опорная зона в сборной до сих пор остается проблемным местом. На позицию обороняющегося полузащитника Валерий Карпин предпочитает ставить агрессивного разрушителя из «Локомотива» Дмитрия Баринова, который принял участие в трех последних матчах национальной команды, отыграв по 90 минут.

Однако в своем клубе Баринов нередко нарушает правила и зарабатывает необязательные удаления. Так, за восемь встреч РПЛ в составе «Локомотива» в новом сезоне у него набралось семь желтых и две красных карточки. Для блага сборной было бы не лишним добавить спокойствия в центре поля — и на это способна звезда московского «Динамо» Даниил Фомин.

Выпускника академии «Краснодара» еще перед началом квалификации Евро-2020 заприметил Станислав Черчесов, который внес его в расширенной состав сборной. Тогда полузащитник выступал за «Уфу» и постепенно обретал уверенность. Доверительные отношения с главным тренером Вадимом Евсеевым привели к быстрому индивидуальному прогрессу россиянина и игровому раскрепощению.

Он перестал бояться ответственности и принялся исполнять стандартные положения, в том числе и пенальти. На данный момент Фомин еще ни разу не промахнулся с точки (18 попыток из 18, ни разу не пробил по центру).

Обреченные вратари лишь четыре раза угадали угол, что подтверждает мастерство динамовца. Главный же талант футболиста кроется в универсальности: пробить крученным с нерабочей левой ноги или подстроиться под удар и переправить мяч в ворота головой — ему все по силам. В недавней встрече РПЛ против «Рубина» (2:0) он эффектно это продемонстрировал, когда откликнулся на прострел Гильермо Варелы и в падении забил головой.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 11.10.2021, 21:45 Словения - Россия -

Обычно Фомин врывается в штрафную соперника из глубины, когда в ней уже выстроились партнеры, которые мешают обороне соперника и подготавливают ему позицию для прицельного удара. Такое происходит часто, поскольку 24-летний футболист является не только опорником, но и связующим звеном между линией обороны и нападения «Динамо».

В основном через него начинаются контрнаступления бело-голубых. Фомин делает упор на обострение атаки (один из лучших в РПЛ по данному показателю) и при благоприятной ситуации отдает диагональную передачу на открывающегося нападающего. Хорошее видение поля футболиста подтверждает статистика: в среднем за матч он совершает по 2,2 таких паса в атаку и не забывает про свои позиционные обязанности (по семь перехватов и семь отборов мяча). Все эти факторы делают Фомина незаменимым игроком для главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/p5txVjNCpFY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Выматывающим футболом Карпина и высоким темпом квалификационных матчей на ЧМ-2022 Фомина точно не удивишь. Форму с двуглавым орлом он надевал уже несколько раз. Нет сомнений, что молодой полузащитник очень мотивирован проявить себя наконец в составе сборной и готов к продолжительному прессингу на чужой половине поля. Национальная команда как никогда нуждается в профессионале подобного амплуа — тем более с нынешними кадровыми потерями. 24-летний опорник добавит команде свежести и креатива в завершающей стадии, в то же время поможет обороне и сможет рассказать на тренировке неокрепшим сборникам секрет хладнокровного исполнения 11-метровых.

Гамид Агаларов («Уфа»)

В прошлом году «Уфа» чудом не вылетела в ФНЛ. Теперь состав команды Алексея Стукалова укреплен настоящим открытием этого сезона РПЛ — Гамидом Агаларовым. За девять туров он забил восемь голов и возглавляет бомбардирскую гонку российского чемпионата, опережая Федора Смолова, на счету которого шесть мячей. Во время предыдущего перерыва на матчи сборных нападающий дебютировал за молодежную команду России, забив Испании (1:4) и Мальте (4:0). Карпин заметил рвение молодого футболиста и дал ему шанс во взрослой команде, хотя и с одним условием.

«Надо делать то, что он делал до сих пор, — забивать в каждом матче и желательно по два мяча», — заявил главный тренер.

Успех Агаларова нельзя назвать чем-то неожиданным. Он всегда отличался способностью хладнокровно завершать голевые моменты на каждом этапе своей карьеры.

Сначала нападающий проявил себя в молодежной команде родного «Анжи», забив 16 раз в 42 встречах. Позже — уже в третьем по силе дивизионе ПФЛ — он помогал махачкалинской команде оставаться на плаву.

Талант игрока вовремя заметили уфимцы, пригласив его в свою команду. В Башкирии все сложилось удачно: уже во втором матче Агаларов едва не спас партнеров от поражения с «Динамо» (2:3). Ему потребовалось всего 19 минут, чтобы в меньшинстве оформить дубль и сравнять счет. Дальше юный бомбардир поймал кураж и огорчал как мощный «Зенит» (1:1), так и скромные «Химки» (3:2).

Стиль Агаларова можно назвать агрессивным. Перед ударом в непосредственной близости от чужих ворот он вступает с соперником в борьбу и буквально выгрызает у него мяч (в среднем выигрывает 1,5 верховых единоборств за матч). Нападающий высоко выпрыгивает и скидывает снаряд головой другому форварду.

Карпин может выпустить дагестанца именно при схеме с двумя атакующими футболистами в помощь к таранному Антону Заболотному. При плотном скоплении защитников, когда их необходимо продавить или потолкаться в штрафной, Агаларов будет чрезвычайно полезен.

21-летний футболист быстро принимает решения и мастерски открывается между линиями. Это нападающий нового поколения, способный подстраиваться под любой мяч и резко перемещаться в штрафной. Техническая одаренность позволяет ему точно бить и головой, и в касание, реализовывать и пенальти, и выходы один на один, как в матче с «Зенитом».

При этом Агаларова можно эффективно поставить в пару не только к Заболотному: его потенциальная связка с Федором Смоловым может стать образцовой, поскольку в ней будут задействованы сразу два креативных форварда.