Три джокера Карпина: новые игроки в составе национальной команды
Кто может удивить в составе сборной России в важнейших матчах отбора на ЧМ.
Сборная России продолжает отбор на чемпионат мира — 2022 в Катаре. 8 октября подопечные Валерия Карпина сразятся со сборной Словакии. «Газета.Ru» рассказывает о трех молодых игроках — находках тренерского штаба, которые могут перевернуть ход матча.
Воспитанник петербургского «Зенита» преодолел тернистый путь от ФНЛ до вызова в сборную России. Он закалялся и набирался опыта в ярославском «Шиннике», за который провел два полных сезона, а на следующий год стал лидером обороны «Тамбова». Вместе с этой командой юный Чистяков оказался в главной лиге страны и даже не предполагал, что совсем скоро им заинтересуется «Ростов», который тогда возглавлял Валерий Карпин.
Уже тогда Чистяков отличался большим трудолюбием и правильной спортивной злостью. В эпизодах с отбором защитник обычно не использовал подкаты и всегда старался действовать без нарушений, отодвигая соперника корпусом. За 22 матча Чистяков схлопотал лишь пять желтых карточек. Именно в таком уверенном в себе оборонительном футболисте нуждался «Ростов».
Под руководством Карпина Чистяков начал стремительно прогрессировать.
Смелые выдергивания защитника в момент чужих забросов и своевременные подборы предотвращали опасные атаки у ворот Сергея Песьякова. Чистяков оперативно оценивал ситуацию вблизи штрафной и резко, подчас рискованно выдвигался вперед. Решительность защитника привлекла скаутов «Зенита», которые порекомендовали вернуть его в клуб.
Чистяков убедил Сергея Семака в своем профессионализме и заменил травмированного капитана команды Деяна Ловрена. Сейчас россиянину доверяют все 90 минут на поле — в том числе против европейских грандов. Матчи в Лиге чемпионов с «Челси» (0:1) и «Мальме» (4:0) оставили положительное впечатление и продемонстрировали умение футболиста исполнять длинные передачи. Защитник выходит в паре с Ярославом Ракицким и все так же надежно ведет борьбу на втором этаже. При угловых он перемещается на другую половину поля и предлагает себя для навесов — он неплохо бьет головой. Еще выступая за «Шинник», пять из шести своих голов Чистяков забил именно так.
С резвыми словаками и их частыми фланговыми подачами в исполнении Владимира Вайсса и Ивана Шранца этот защитник должен справиться за счет своих скоростных качеств и отличной игры головой.
Опорная зона в сборной до сих пор остается проблемным местом. На позицию обороняющегося полузащитника Валерий Карпин предпочитает ставить агрессивного разрушителя из «Локомотива» Дмитрия Баринова, который принял участие в трех последних матчах национальной команды, отыграв по 90 минут.
Выпускника академии «Краснодара» еще перед началом квалификации Евро-2020 заприметил Станислав Черчесов, который внес его в расширенной состав сборной. Тогда полузащитник выступал за «Уфу» и постепенно обретал уверенность. Доверительные отношения с главным тренером Вадимом Евсеевым привели к быстрому индивидуальному прогрессу россиянина и игровому раскрепощению.
Обреченные вратари лишь четыре раза угадали угол, что подтверждает мастерство динамовца. Главный же талант футболиста кроется в универсальности: пробить крученным с нерабочей левой ноги или подстроиться под удар и переправить мяч в ворота головой — ему все по силам. В недавней встрече РПЛ против «Рубина» (2:0) он эффектно это продемонстрировал, когда откликнулся на прострел Гильермо Варелы и в падении забил головой.
Обычно Фомин врывается в штрафную соперника из глубины, когда в ней уже выстроились партнеры, которые мешают обороне соперника и подготавливают ему позицию для прицельного удара. Такое происходит часто, поскольку 24-летний футболист является не только опорником, но и связующим звеном между линией обороны и нападения «Динамо».
В основном через него начинаются контрнаступления бело-голубых. Фомин делает упор на обострение атаки (один из лучших в РПЛ по данному показателю) и при благоприятной ситуации отдает диагональную передачу на открывающегося нападающего. Хорошее видение поля футболиста подтверждает статистика: в среднем за матч он совершает по 2,2 таких паса в атаку и не забывает про свои позиционные обязанности (по семь перехватов и семь отборов мяча). Все эти факторы делают Фомина незаменимым игроком для главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.
Выматывающим футболом Карпина и высоким темпом квалификационных матчей на ЧМ-2022 Фомина точно не удивишь. Форму с двуглавым орлом он надевал уже несколько раз. Нет сомнений, что молодой полузащитник очень мотивирован проявить себя наконец в составе сборной и готов к продолжительному прессингу на чужой половине поля. Национальная команда как никогда нуждается в профессионале подобного амплуа — тем более с нынешними кадровыми потерями. 24-летний опорник добавит команде свежести и креатива в завершающей стадии, в то же время поможет обороне и сможет рассказать на тренировке неокрепшим сборникам секрет хладнокровного исполнения 11-метровых.
В прошлом году «Уфа» чудом не вылетела в ФНЛ. Теперь состав команды Алексея Стукалова укреплен настоящим открытием этого сезона РПЛ — Гамидом Агаларовым. За девять туров он забил восемь голов и возглавляет бомбардирскую гонку российского чемпионата, опережая Федора Смолова, на счету которого шесть мячей. Во время предыдущего перерыва на матчи сборных нападающий дебютировал за молодежную команду России, забив Испании (1:4) и Мальте (4:0). Карпин заметил рвение молодого футболиста и дал ему шанс во взрослой команде, хотя и с одним условием.
«Надо делать то, что он делал до сих пор, — забивать в каждом матче и желательно по два мяча», — заявил главный тренер.
Сначала нападающий проявил себя в молодежной команде родного «Анжи», забив 16 раз в 42 встречах. Позже — уже в третьем по силе дивизионе ПФЛ — он помогал махачкалинской команде оставаться на плаву.
Талант игрока вовремя заметили уфимцы, пригласив его в свою команду. В Башкирии все сложилось удачно: уже во втором матче Агаларов едва не спас партнеров от поражения с «Динамо» (2:3). Ему потребовалось всего 19 минут, чтобы в меньшинстве оформить дубль и сравнять счет. Дальше юный бомбардир поймал кураж и огорчал как мощный «Зенит» (1:1), так и скромные «Химки» (3:2).
Стиль Агаларова можно назвать агрессивным. Перед ударом в непосредственной близости от чужих ворот он вступает с соперником в борьбу и буквально выгрызает у него мяч (в среднем выигрывает 1,5 верховых единоборств за матч). Нападающий высоко выпрыгивает и скидывает снаряд головой другому форварду.
21-летний футболист быстро принимает решения и мастерски открывается между линиями. Это нападающий нового поколения, способный подстраиваться под любой мяч и резко перемещаться в штрафной. Техническая одаренность позволяет ему точно бить и головой, и в касание, реализовывать и пенальти, и выходы один на один, как в матче с «Зенитом».
При этом Агаларова можно эффективно поставить в пару не только к Заболотному: его потенциальная связка с Федором Смоловым может стать образцовой, поскольку в ней будут задействованы сразу два креативных форварда.
Сборная России сыграет 8 октября против Словакии дома (начало в 21.45 мск), а 11 октября сразится со Словенией на выезде (тоже в 21.45 мск).