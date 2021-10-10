У Англии голевой пас сделал даже вратарь, Якин приблизился к Манчини, Дания установила рекорд результативности
Обзор состоявшихся в субботу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.
Обзор состоявшихся в субботу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.
Группа Е
Казахстан — Босния — 0:2 (Превляк, 22, 66)
Финляндия — Украина — 1:2 (Пукки, 29 — Ярмоленко, 4. Яремчук, 34).
Открывавший игровой день Казахстан в сентябре героически спас игры с Украиной и Боснией. В этот же раз балканская команда, несмотря на существенные потери и тот факт, что шесть игроков, включая защитника «Ростова» Хаджикажунича, не получили разрешения на въезд в страну, добилась уверенной победы. До перерыва боснийцы владели преимуществом, а когда хозяева по ходу второго тайма раскрылись и пошли вперед большими силами, число моментов у ворот Покатилова только увеличилось.
Фактически только голкипер удерживал Казахстан на плаву, однако этого оказалось недостаточно. Команда Талгата Байсуфинова, несмотря на смелую игру в большинстве матчей, сохраняет разве что математические шансы на второе место. А Босния наконец-то одержала первую победу. Дальнейшие перспективы Джеко и Пьянича зависят от того, как их сборная проведет оставшиеся игры. Многое решится во вторник во Львове, а в ноябре Боснию ждут две домашних встречи с прямыми конкурентами — Финляндией и Украиной.
12 октября. Украина — Босния, Казахстан — Финляндия.
Группа I
Андорра — Англия — 0:5 (Чилуэлл, 17. Сака, 40. Эбрахам 59. Уорд-Проуз, 79. Грилиш, 86).
Польша — Сан-Марино — 5:0 (Свидерски, 9. Бролли, 20, в свои ворота. Кендзера, 50. Букса, 84. Пентек, 90+1).
Венгрия — Албания — 0:1 (Броя, 80).
Накануне визита англичан на стадионе в Андорре случился пожар, однако с ним быстро справились, и ничто не помешало проведению игры. По сути, интересными в ней были выбранный Гаретом Саутгейтом отчасти экспериментальный состав и работа женской бригады судей во главе с украинкой Екатериной Монзуль. И дамы, кстати, сначала отменили первый гол вице-чемпионов Европы, однако ВАР пришел на помощь команде «Трех львов».
Так что первая из двух голевых передач Санчо не пропала, и форвард, у которого непросто складываются дела в «МЮ», отблагодарил тренерский штаб за поддержку в сложной ситуации. Счастлив был и Эбрахам, отметивший голом первое за год приглашение в сборную. А самым ярким моментом почти признали классную передачу Фодена на удвоившего счет Сака, однако в концовке всех превзошел Джонстон. Голкипер рукой забросил мяч на чужую половину поля и организовал последний в матче гол Грилиша.
Поляки тоже размялись на аутсайдере. Удивило разве только отсутствие забитых мячей у Левандовски, чей гол арбитры не засчитали. А главным событием вечера в Варшаве стало прощание со сборной Фабяньски. В начале второго тайма 36-летний голкипер покидал поле под овации трибун и не сдерживал слез, направляясь к торжественному коридору, который выстроили для него партнеры по сборной.
Важным с турнирной точки зрения стал и очередной провал Венгрии, которая, лишившись поддержки болельщиков, проиграла при пустых трибунах. Албания же вышла на второе место и в следующем туре ждет в гости отстающую на одно очко Польшу.
12 октября. Англия — Венгрия, Албания — Польша, Сан-Марино — Андорра.
Группа С
Швейцария — Северная Ирландия — 2:0 (Цубер, 45+3. Фасснахт, 90+1).
Литва — Болгария — 3:1 (Ласицкас, 18. Черных, 82, 84 — Десподов, 64).
Пока Италия готовится к бронзовому матчу в Лиге наций, ее главный конкурент одержал плановую победу, которая, правда, получилась не самой простой. Быстрый гол Закарии отменили, так как находившийся в офсайде Шачири перекрывал вратарю обзор. Помогло же Швейцарии глупейшее удаление Льюиса, который ухитрился получить второе предупреждение за затяжку времени (!) на 37-й минуте.
Численное преимущество команда Мурата Якина реализовала в самом конце первого тайма, когда Эмболо вывел на удар бывшего полузащитника ЦСКА Цубера. Несмотря на обилие моментов, второго гола пришлось ждать до концовки игры. Швейцария по-прежнему вторая, однако по потерянным очкам она идет вровень с лидирующей Италией.
Отметить в этой группе стоит и первый успех Литвы, которая не имела на своем счету набранных очков, но благодаря дублю бывшего полузащитника «Динамо» и «Оренбурга» Черных сенсационно переиграла пребывающую в кризисе Болгарию.
12 октября. Литва — Швейцария, Болгария — Северная Ирландия.
Группа F
Молдавия — Дания — 0:4 (Сков-Ольсен, 23. Кьер, 34, с пенальти. Норгард, 39. Меле, 44).
Шотландия — Израиль — 3:2 (Макгинн, 29. Дайкс, 55. Мактоминай, 90+4 — Захави, 5. Даббур, 32).
Фареры — Австрия — 0:2 (Лаймер, 26. Забитцер, 48).
Год назад Шотландия и Израиль сражались в плей-офф за путевку на Евро-2020, а сейчас их не менее важная с турнирной точки зрения игра стала украшением субботнего футбольного вечера. Как с точки зрения чистого искусства, воплощением которого стали две результативных передачи Робертсона и голы Захави с Макгинном, так и в плане невероятной интриги. Ключевым же фактором стоит признать характер британской команды.
Нападающий хозяев Дайкс мог стать героем мемов, исполнив пенальти, словно в маленькие ворота на «коробке», и его бесхитростный удар голкипер отбил ногой. Однако неудача мотивировала форварда, и уже во втором тайме он сравнял счет с каким-то остервенением. Арбитр даже зафиксировал опасную игру, и только повтор показал, что рисковал израильский защитник, пытавшийся сыграть головой на небольшой высоте. А на четвертой добавленной минуте «Хэмпден Парк» свел с ума гол Мактоминая после подачи углового.
Теперь Шотландия опережает на четыре очка как Израиль, так и победившую на Фарерах Австрию. Ну, а Дания в этой группе словно в другой галактике. Уже к перерыву скандинавы превзошли собственный рекорд результативности в отборочных циклах мировых чемпионатов. По пути на ЧМ-2018 датчане забили 24 мяча, а сейчас у них уже 26 точных ударов и семь побед с сухим счетом. Несчастная Молдавия в первом круге получила в Дании восемь пробоин, но теперь викинги решили не унижать соперника и перестали забивать во втором тайме.
12 октября. Дания — Австрия, Фареры — Шотландия, Израиль — Молдавия.
Группа В
Швеция — Косово — 3:0 (Форсберг, 29, с пенальти. Исак, 62. Куайзон, 79).
Грузия — Греция — 0:2 (Бакасетас, 90, с пенальти. Пелкас, 90+5).
Шведы и греки сделали то, чего от них и ждали, однако по содержанию и затраченным усилиями это были две совсем разных победы. Если скандинавы, за которых сыграл полузащитник «Краснодара» Классон, выиграли с заметным преимуществом, то болельщикам эллинов пришлось волноваться до последних минут, когда в Тбилиси назначили пенальти.
Теперь во вторник Швеция и Греция проведут во многом судьбоносный матч. В случае успеха северян они не только избавятся от конкурента, но и сместят Испанию с первого места. Если же результат окажется в пользу греков, финиш этой группы превратится в мясорубку трех команд с непредсказуемым исходом.
12 октября. Швеция — Греция, Косово — Грузия.
Группа А
Азербайджан — Ирландия — 0:3 (Робинсон, 7, 39. Огбене, 90).
Люксембург — Сербия — 0:1 (Влахович, 68).
Пока Криштиану Роналду в товарищеской игре с Катаром забивал в ворота уже 46-й национальной команды и устанавливал новый рекорд по числу матчей за европейские сборные (181), главный конкурент Португалии выстрадал победу над Люксембургом. Постарался открывшийся на грани офсайда лучший снайпер «Фиорентины» Влахович, после чего Сербия вышла на первое место.
У португальцев, впрочем, есть игра в запасе, и, скорее всего, в этой группе все решится в заключительном туре — в очном споре претендентов на прямую путевку на ЧМ-2022.
12 октября. Сербия — Азербайджан, Португалия — Люксембург.