У Англии голевой пас сделал даже вратарь, Якин приблизился к Манчини, Дания установила рекорд результативности

Босния не отстает от Украины

Группа Е

Казахстан — Босния — 0:2 (Превляк, 22, 66)

Финляндия — Украина — 1:2 (Пукки, 29 — Ярмоленко, 4. Яремчук, 34).

Открывавший игровой день Казахстан в сентябре героически спас игры с Украиной и Боснией. В этот же раз балканская команда, несмотря на существенные потери и тот факт, что шесть игроков, включая защитника «Ростова» Хаджикажунича, не получили разрешения на въезд в страну, добилась уверенной победы. До перерыва боснийцы владели преимуществом, а когда хозяева по ходу второго тайма раскрылись и пошли вперед большими силами, число моментов у ворот Покатилова только увеличилось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CU0Kmk_jVsz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CU0Kmk_jVsz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CU0Kmk_jVsz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от KAZAKHSTAN FOOTBALL FEDERATION (@kff_team)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фактически только голкипер удерживал Казахстан на плаву, однако этого оказалось недостаточно. Команда Талгата Байсуфинова, несмотря на смелую игру в большинстве матчей, сохраняет разве что математические шансы на второе место. А Босния наконец-то одержала первую победу. Дальнейшие перспективы Джеко и Пьянича зависят от того, как их сборная проведет оставшиеся игры. Многое решится во вторник во Львове, а в ноябре Боснию ждут две домашних встречи с прямыми конкурентами — Финляндией и Украиной.

12 октября. Украина — Босния, Казахстан — Финляндия.

Разгром после пожара

Группа I

Андорра — Англия — 0:5 (Чилуэлл, 17. Сака, 40. Эбрахам 59. Уорд-Проуз, 79. Грилиш, 86).

Польша — Сан-Марино — 5:0 (Свидерски, 9. Бролли, 20, в свои ворота. Кендзера, 50. Букса, 84. Пентек, 90+1).

Венгрия — Албания — 0:1 (Броя, 80).

Накануне визита англичан на стадионе в Андорре случился пожар, однако с ним быстро справились, и ничто не помешало проведению игры. По сути, интересными в ней были выбранный Гаретом Саутгейтом отчасти экспериментальный состав и работа женской бригады судей во главе с украинкой Екатериной Монзуль. И дамы, кстати, сначала отменили первый гол вице-чемпионов Европы, однако ВАР пришел на помощь команде «Трех львов».

Так что первая из двух голевых передач Санчо не пропала, и форвард, у которого непросто складываются дела в «МЮ», отблагодарил тренерский штаб за поддержку в сложной ситуации. Счастлив был и Эбрахам, отметивший голом первое за год приглашение в сборную. А самым ярким моментом почти признали классную передачу Фодена на удвоившего счет Сака, однако в концовке всех превзошел Джонстон. Голкипер рукой забросил мяч на чужую половину поля и организовал последний в матче гол Грилиша.

Поляки тоже размялись на аутсайдере. Удивило разве только отсутствие забитых мячей у Левандовски, чей гол арбитры не засчитали. А главным событием вечера в Варшаве стало прощание со сборной Фабяньски. В начале второго тайма 36-летний голкипер покидал поле под овации трибун и не сдерживал слез, направляясь к торжественному коридору, который выстроили для него партнеры по сборной.

Важным с турнирной точки зрения стал и очередной провал Венгрии, которая, лишившись поддержки болельщиков, проиграла при пустых трибунах. Албания же вышла на второе место и в следующем туре ждет в гости отстающую на одно очко Польшу.

12 октября. Англия — Венгрия, Албания — Польша, Сан-Марино — Андорра.

Литовский сюрприз

Группа С

Швейцария — Северная Ирландия — 2:0 (Цубер, 45+3. Фасснахт, 90+1).

Литва — Болгария — 3:1 (Ласицкас, 18. Черных, 82, 84 — Десподов, 64).

Пока Италия готовится к бронзовому матчу в Лиге наций, ее главный конкурент одержал плановую победу, которая, правда, получилась не самой простой. Быстрый гол Закарии отменили, так как находившийся в офсайде Шачири перекрывал вратарю обзор. Помогло же Швейцарии глупейшее удаление Льюиса, который ухитрился получить второе предупреждение за затяжку времени (!) на 37-й минуте.

Численное преимущество команда Мурата Якина реализовала в самом конце первого тайма, когда Эмболо вывел на удар бывшего полузащитника ЦСКА Цубера. Несмотря на обилие моментов, второго гола пришлось ждать до концовки игры. Швейцария по-прежнему вторая, однако по потерянным очкам она идет вровень с лидирующей Италией.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CU0JkuEAs4b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CU0JkuEAs4b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CU0JkuEAs4b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от LIETUVOS FUTBOLO NAMAI ⚽️ (@ltfutbolas)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметить в этой группе стоит и первый успех Литвы, которая не имела на своем счету набранных очков, но благодаря дублю бывшего полузащитника «Динамо» и «Оренбурга» Черных сенсационно переиграла пребывающую в кризисе Болгарию.

12 октября. Литва — Швейцария, Болгария — Северная Ирландия.

Триллер в Глазго

Группа F

Молдавия — Дания — 0:4 (Сков-Ольсен, 23. Кьер, 34, с пенальти. Норгард, 39. Меле, 44).

Шотландия — Израиль — 3:2 (Макгинн, 29. Дайкс, 55. Мактоминай, 90+4 — Захави, 5. Даббур, 32).

Фареры — Австрия — 0:2 (Лаймер, 26. Забитцер, 48).

Год назад Шотландия и Израиль сражались в плей-офф за путевку на Евро-2020, а сейчас их не менее важная с турнирной точки зрения игра стала украшением субботнего футбольного вечера. Как с точки зрения чистого искусства, воплощением которого стали две результативных передачи Робертсона и голы Захави с Макгинном, так и в плане невероятной интриги. Ключевым же фактором стоит признать характер британской команды.

Нападающий хозяев Дайкс мог стать героем мемов, исполнив пенальти, словно в маленькие ворота на «коробке», и его бесхитростный удар голкипер отбил ногой. Однако неудача мотивировала форварда, и уже во втором тайме он сравнял счет с каким-то остервенением. Арбитр даже зафиксировал опасную игру, и только повтор показал, что рисковал израильский защитник, пытавшийся сыграть головой на небольшой высоте. А на четвертой добавленной минуте «Хэмпден Парк» свел с ума гол Мактоминая после подачи углового.

Теперь Шотландия опережает на четыре очка как Израиль, так и победившую на Фарерах Австрию. Ну, а Дания в этой группе словно в другой галактике. Уже к перерыву скандинавы превзошли собственный рекорд результативности в отборочных циклах мировых чемпионатов. По пути на ЧМ-2018 датчане забили 24 мяча, а сейчас у них уже 26 точных ударов и семь побед с сухим счетом. Несчастная Молдавия в первом круге получила в Дании восемь пробоин, но теперь викинги решили не унижать соперника и перестали забивать во втором тайме.

12 октября. Дания — Австрия, Фареры — Шотландия, Израиль — Молдавия.

Швеция угрожает Испании

Группа В

Швеция — Косово — 3:0 (Форсберг, 29, с пенальти. Исак, 62. Куайзон, 79).

Грузия — Греция — 0:2 (Бакасетас, 90, с пенальти. Пелкас, 90+5).

Шведы и греки сделали то, чего от них и ждали, однако по содержанию и затраченным усилиями это были две совсем разных победы. Если скандинавы, за которых сыграл полузащитник «Краснодара» Классон, выиграли с заметным преимуществом, то болельщикам эллинов пришлось волноваться до последних минут, когда в Тбилиси назначили пенальти.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CU0WnEeIwxp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CU0WnEeIwxp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CU0WnEeIwxp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sweden Men's National Team. (@swemnt)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь во вторник Швеция и Греция проведут во многом судьбоносный матч. В случае успеха северян они не только избавятся от конкурента, но и сместят Испанию с первого места. Если же результат окажется в пользу греков, финиш этой группы превратится в мясорубку трех команд с непредсказуемым исходом.

12 октября. Швеция — Греция, Косово — Грузия.

Сербия обошла Португалию

Группа А

Азербайджан — Ирландия — 0:3 (Робинсон, 7, 39. Огбене, 90).

Люксембург — Сербия — 0:1 (Влахович, 68).

Пока Криштиану Роналду в товарищеской игре с Катаром забивал в ворота уже 46-й национальной команды и устанавливал новый рекорд по числу матчей за европейские сборные (181), главный конкурент Португалии выстрадал победу над Люксембургом. Постарался открывшийся на грани офсайда лучший снайпер «Фиорентины» Влахович, после чего Сербия вышла на первое место.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CU0nROOoBat/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CU0nROOoBat/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CU0nROOoBat/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У португальцев, впрочем, есть игра в запасе, и, скорее всего, в этой группе все решится в заключительном туре — в очном споре претендентов на прямую путевку на ЧМ-2022.