Россия проиграла на Евро топовой сборной. Дания не теряет очков в отборе ЧМ-2022

Крупное поражение от Дании (1:4) в решающем матче на Евро-2020 очень болезненно восприняли в России. Наша национальная команда уступила второе место в группе сопернику, стартовавшему с двух проигрышей — Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2). Казалось, что уж датчан-то мы точно способны пройти.

Читайте также Сборная Украины обыграла Финляндию и одержала первую победу в отборе ЧМ-2022

Однако то ли так совпало, то ли успех в матче с Россией настолько воодушевил команду Каспера Юльманна, а после победы над нашими датчане превратились в топ-сборную. На Евро-2020 они в результате добрались до полуфинала. В плей-офф раскатали Уэльс (4:0) в первом раунде и переиграли Чехию (2:1) в четвертьфинале. Были близки к золоту. В полуфинале забили Англии на «Уэмбли» и, возможно, победили бы в лотерее серии пенальти, если бы в дополнительное время судьи не вытащили хозяев финала. Дания выиграла на Евро не трофей, но виртуальный приз зрительских симпатий.

Теперь же Юльманн, тренирующий команду с сентября 2020-го, раскрутил датский механизм на полную мощь. После семи туров отборочного цикла ЧМ-2022 у его команды семь побед и сумасшедшая разница мячей — 26:0! Только датчане не потеряли ни одного очка в квалификации. У Португалии, Бельгии и Англии по одной ничьей, у Италии — две ничьих, у Франции — три ничьих, у Германии — одно поражение, а у Испании — ничья и поражение. Больше двух десятков мячей забили ещё лишь Польша (24), Нидерланды (23), Англия (23) и Бельгия (21), а без пропущенных не обошёлся никто.

В этом туре датчане фактически закрыли вопрос о победителе группы, разгромив Молдавию. В середине первого тайма счёт открыл Андреас Сков Ольсен, который здорово сыграл на добивании после попадания в штангу и неудачной попытки выноса защитником. На 34-й минуте Симон Кьер (номинант на «Золотой мяч»!) ударом от перекладины реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Ещё через пять минут Кристиан Нёргор забил третий гол, опередив соперника на подаче углового. Кстати, перед этим стандартом едва не получил серьёзную травму экс-защитник «Кубани» и «Анжи» Игорь Армаш, ударившийся головой о штангу. А перед перерывом Йоаким Мехле сделал 4:0 — добил мяч после удара Юссуфа Поульсена. Дании хватило всего 44 минуты, чтобы решить все вопросы.

Всего же в 22 матчах под руководством Юльманна датчане одержали 15 побед и забили 53 гола. Невероятная работа тренера!