Пятов стал самым возрастным игроком в истории сборной Украины, побив рекорд Тимощука
В субботу, 9 октября, состоялся матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года Финляндия — Украина.
Финляндия
УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
В субботу, 9 октября, состоялся матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года Финляндия — Украина.
Встреча завершилась победой украинской команды со счетом 2:1.
Для украинского голкипера Андрея Пятова этот матч стал 100-м в национальной команде. На момент матча вратарю «Шахтера» было 37 лет и 103 дней. Таким образом, он стал самым возрастным футболистом в истории сборной Украины.
Ранее этот рекорд принадлежал бывшему игроку «Шахтера» и «Зенита» Анатолию Тимощуку — 37 лет и 83 дня.
Добавим, что Пятов стал пятым футболистом, сыгравшим 100 матчей за сборную Украины. Рекордсменом является Тимощук — 144. Следом идут Андрей Шевченко (111), Андрей Ярмоленко (103) и Руслан Ротань (100).