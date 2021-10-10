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11:10 (мск), источник: Sport24

Пятов стал самым возрастным игроком в истории сборной Украины, побив рекорд Тимощука

В субботу, 9 октября, состоялся матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года Финляндия — Украина.

Финляндия
УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Встреча завершилась победой украинской команды со счетом 2:1.

Для украинского голкипера Андрея Пятова этот матч стал 100-м в национальной команде. На момент матча вратарю «Шахтера» было 37 лет и 103 дней. Таким образом, он стал самым возрастным футболистом в истории сборной Украины.

Ранее этот рекорд принадлежал бывшему игроку «Шахтера» и «Зенита» Анатолию Тимощуку — 37 лет и 83 дня.

Добавим, что Пятов стал пятым футболистом, сыгравшим 100 матчей за сборную Украины. Рекордсменом является Тимощук — 144. Следом идут Андрей Шевченко (111), Андрей Ярмоленко (103) и Руслан Ротань (100).

Финляндия
1:2
Первый тайм: 1:2
Украина
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