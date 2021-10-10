Борис Игнатьев: Конфликт Карпина с Дзюбой обходится сборной России очень дорого

«Дважды в одну воронку бомба не падает. Сборная России не имеет права сыграть так же плохо второй раз. К тому же, игра со Словенией будет иметь ключевое значение для нас. Если мы сыграем удачно, то попадем на стыковые матчи как минимум со второго места. Думаю, ребята это понимают и покажут другой уровень игры.



Конечно, особых сдвигов я не предвижу. Качество наших игроков не позволяет резко поменять игру. Но здесь может помочь психология. Они ведь большие должники перед самими собой и всеми болельщиками, которым было стыдно смотреть игру нашей сборной против Словакии. У предстоящего матча будет особая подоплека. Мы никогда не проходили мариборский барьер легко. Но шансы на победу у сборной России, безусловно, есть.



Сейчас конфликт Карпина с Дзюбой и личные мотивы Артема обходятся нашей национальной команде очень дорого. Он однозначно сильнее всех тех ребят, кто сейчас в сборной. Но игрок ценен только тогда, когда он хочет играть. Дзюба же отказался, значит чувствует дискомфорт. А это может отрицательно сказаться на качестве и его игры, и команды в целом. Если он сам скажет: “Я готов. Вижу, что без меня тут никак”, тогда его присутствие в команде будет давать результат. Сердце должно подсказывать, что футбол превыше всего, а не конфликты», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.