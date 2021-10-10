Неймар: Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня

«Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня. Мне так кажется, потому что я не знаю, хватит ли у меня силы духа продолжать заниматься футболом. Так что я сделаю всё, чтобы хорошо выступить и выиграть вместе со своей сборной, осуществив тем самым самою большую мечту детства. Надеюсь, у нас всё получится», — приводит слова Неймара Goal.com.