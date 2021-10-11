Барриос с Колумбией остановили Неймара и Бразилию, курьезный гол Месси положил начало разгрому Уругвая
Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.
Колумбия — Бразилия — 0:0
Если сразу после возвращения на пост главного тренера Колумбии Рейнальдо Руэда не находил места в составе для Барриоса, то нескольких матчей хватило, чтобы понять: опорный хавбек «Зенита» не просто незаменимая фигура, но и футболист для больших матчей. В Южной Америке он получил прекрасную прессу за встречи, в которых противостоял лучшим — Месси и Неймару.
А тут бразильская звезда как раз вернулась в состав после дисквалификации, что заметно усилило игру пентакампеонов. В дебюте доминирование Бразилии было тотальным, и где-то Колумбии откровенно везло. Например, в эпизоде, когда Неймар пустил мяч между защитниками, но Лукас Пакета, пытаясь с носка переправить мяч в ворота, не попал в створ. Были и другие напряженные ситуации у ворот Оспины.
В том, что Колумбия выстояла, заслуга Барриоса если не первостепенна, то очень велика. Листая ленту Twitter, где игру обсуждали болельщики хозяев, можно было найти даже стихи про полузащитника «Зенита». Вильмара называли министром обороны, сравнивали с Канте и задавались вопросом: почему он играет в России, а не в мадридском «Реале»? Но тут преобладали эмоции, тогда как непосредственно в игровом плане отмечалось, что Колумбию удержали от падения пахавшие в обороне Барриос и дуэт центральных защитников Мина — Куэста. А усилиями Кинтеро стало налаживаться созидание.
Сменив «Ривер Плейт» на китайскую лигу, этот полузащитник не потерял свои козыри. Напротив, он, кажется, только добавил в лидерских качествах, что особенно ярко проявилось во втором тайме. Хозяева стали надолго забирать мяч под контроль, накрывать фаворита агрессивным прессингом и много времени проводили в позиционном нападении. Неймар в итоге совершил рекордное в этом цикле число неточных передач (15) и получил от Globoesporte унизительную для такого игрока оценку 4,5.
Но, конечно, наивно было думать, что Бразилия не найдет, чем ответить. Главный тренер «Селесао» Тите еще против Венесуэлы успешно использовал в роли джокеров дебютантов сборной — Рафинью и Антони. Они и сейчас могли решить судьбу игры, однако великолепный Оспина остановил выстрел Рафиньи с дальней дистанции, а когда нападающий «Лидса» «шведой» вырезал диагональ через всю штрафную, вытащил из-под перекладины удар Антони.
Таких шансов у Колумбии все-таки не было, тем не менее, она заслуженно стала первой командой, которая в этой отборочной кампании отняла очки у выигравшей девять предыдущих матчей Бразилии. Лидерству пентакампеонов это, впрочем, не угрожает, а вот на первом месте в рейтинге ФИФА еще на месяц останется провалившаяся в «Финале четырех» Лиги наций Бельгия.
Аргентина — Уругвай — 3:0 (Месси, 38. Де Пауль, 44. Лаутаро Мартинес, 62).
Противостояние закадычных друзей — Месси и Суареса — это всегда интересно. В прошлом клубном сезоне уругваец вышел победителем в споре за звание чемпиона Испании. А в июне Лео отыгрался в сборной, отдав победную голевую передачу в групповом турнире Кубка Америки. Была информация, что новую встречу аргентинец может пропустить из-за дискомфорта в колене, однако игру на «Монументале» начали и капитан бело-голубых, и залечивший повреждение Лаутаро Мартинес.
В игре же соперники поначалу словно решили посоревноваться в умении губить верные моменты. На пути Суареса становились Эмилиано Мартинес и штанга, но все это меркло в сравнении с эпизодом, в котором Ло Сельсо пробросил мяч мимо вратаря, однако, пытаясь не попасть в успевших на подстраховку защитников, угодил в перекладину. И как же контрастировал с этими моментами 80-й гол Месси за сборную! Лео черпачком забросил мяч в штрафную, движение Нико Гонсалеса дезориентировало Муслеру, и юбилей великой «десятки» получился курьезным.
На волне этого успеха преимущество Аргентины удвоил Де Пауль, а если бы не голкипер, к перерыву счет мог стать крупным. Такой сценарий заставил Оскара Табареса пойти ва-банк, оставив на поле Суареса и отправив к нему на помощь Кавани с Нуньесом. Не помогло, а еще одна классная атака хозяев завершилась выводом на пустой угол Лаутаро Мартинеса.
Оставшись на втором месте, команда Лионеля Скалони на шесть очков оторвалась от ближайших преследователей. И, кажется, играющей на невероятном кураже Аргентине не дает покоя мировой рекорд Италии, которая не знала поражений на протяжении 37 матчей. На данный момент победитель Кубка Америки имеет самую длинную активную серию без проигрышей из 24 встреч, а только до конца отборочного цикла остается целых семь туров.
Венесуэла — Эквадор — 2:1 (Мачис, 45+1. Белло, 64 — Валенсия, 37, с пенальти).
Игра эквадорцев — одно из откровений отборочного цикла. Однако эта команда на ряде позиций слишком молода, и отчасти этим можно объяснить ее сенсационное поражение в Каракасе. Для хозяев, которые недавно расстались с не получавшим зарплату в течение года тренерским штабом во главе с португальцем Жозе Пезейру, это первая победа с ноября прошлого года. Эквадор же хоть и сохранил за собой третье место, может уже в четверг лишиться его после гостевого матча с отстающей на одно очко Колумбией.
Боливия — Перу — 1:0 (Р. Вака, 82).
Чили — Парагвай — 2:0 (Бреретон, 68. Исла, 72).