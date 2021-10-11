Новая звезда в атаке, тренер-мотиватор, давление на Россию. Разбор и инсайды из Марибора от словенского тренера (экс-игрока РПЛ)

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 11.10.2021, 21:45 Словения - Россия -

Александр Радосавлевич провел 6 лет в России в «Шиннике» и «Томи». Регулярно играя в Томске, он смог попасть в сборную Словении и сыграть важную роль в тех самых стыковых матчах. Он также выходил во всех трех встречах словенцев на ЧМ-2010, а затем провел 3 года в голландском «Ден Хааге». Очень достойная карьера для игрока из Словении.

Сейчас 42-летний Радосавлевич работает со сборной U-19. Его ребята классно стартовали в отборе на Евро, обыграв Фарерские острова (9:0) и главного соперника по группе Косово (1:0). Александр признается, что очень доволен своей работой, но мечтает однажды приехать тренировать в Россию. Он прекрасно говорит по-русски, интересно размышляет о тактике и передает много ярких деталей о сопернике перед важным матчем отбора ЧМ-2022 для России в Мариборе. И решающим для Словении.

Футбол в Словении: местная лига — отличный старт, хотя молодые уезжают в Италию. Зачастую это — ошибка

— Быть тренером интересно, я уже 2 года с этими ребятами, веду их, знаю их сильные качества, наблюдаю за развитием. А они привыкли к моим требованиям, хотя здесь также актуальна типичная специфика для тренера сборной: у тебя всего пара тренировок, и все — нужно играть. Это непросто, ведь ребята приходят из клубов, где может быть другая тактика, принципы игры и требования тренера.

— Вам нравится тренировать?

— Я доволен, потому что мы регулярно играем против очень хороших соперников. Как тренер ты постоянно думаешь над тем, как усовершенствовать игру твоей команды, как вывести ее новый уровень, чтобы соответствовать лучшим. Сильные соперники заставляют тебя обращать внимание на самые маленькие детали, так что мне действительно нравится работать со сборной U-19. Мы — Словения, не фавориты, нам нужно стремиться быть лучше всегда, поэтому считаю, что на этой работе я неплохо прогрессирую.

— Но вы явно не планируете быть тренером юношеской сборной всю жизнь.

— У меня есть лицензия PRO, так что я могу работать в любом клубе и стране. Безусловно, мне интересно следить за прогрессом ребят, в молодежном футболе он происходит быстрее, но у меня есть планы поработать в клубном футболе. Там ты каждый день с командой, играешь каждую неделю.

— Футбол в Словении развивается?

— Мы маленькая страна и четко это осознаем. У нас есть неплохая инфраструктура, игроки, но нам надо еще больше вкладываться в клубный футбол, особенно в академии. Сейчас чемпионат Словении дает молодым футболистам шанс. Это не самый высокий уровень, но хороший старт для перехода в более сильную лигу.

У нас многие уезжают в Италию в раннем возрасте, так как считают, что там они смогут быстрее прогрессировать, но, на мой взгляд, это не лучший путь. Точнее, не всегда лучший путь. Многие оказываются не готовы к тому уровню конкуренции и вынуждены быстро возвращаться. Не вижу в этом особого смысла, в Словении есть условия, чтобы получать практику и прогрессировать на первом этапе карьеры.

— Видел, что «Мура» играет в Лиге конференций против «Тоттенхэма» и «Ренна».

— Это отличный пример проекта, который показывает, что, если строить стратегию и работать на перспективу, то обязательно добьешься результата. Этот клуб вышел из третьей словенской лиги, представляете? И вот играют в основной стадии еврокубков. Их успех — пример грамотной работы и длительного доверия тренеру. Это на самом деле редкая история в наше время. Очень часто президенты / спортивные директоры принимают решения эмоционально. Нужно обращать внимание на прогресс команды, игроков и поддерживать тренеров в сложные периоды, а не проводить перестановки после 1−2 неудачных матчей.

Реакция на отставку Николича и методы Рангника: «Странно требовать атакующий футбол без подходящих игроков»

— Марко Николич…

— Я удивился! Очень хороший тренер, я следил за ним и его результатами в России. Понимаю, что там могли быть разногласия с Рангником. Он требует агрессивный футбол, прессинг всю игру, это его философия. Однако я не думаю, что в «Локомотиве» сейчас есть исполнители под такой стиль. Николич мог бы поставить такой футбол, весь вопрос в возможностях. Задача тренера — оценить, в какой футбол способны играть его футболисты, какие принципы раскроют их лучшие качества.

Все тренеры хотят играть в атаку (или почти все), многие даже об этом говорят после прихода в должность — это красивый лозунг и правильный посыл, но нельзя требовать от команды атакующего футбола, когда для этого объективно нет возможностей. Нужны физически крепкие футболисты, которые будут обладать достаточными навыками, чтобы выполнять технические приемы на скорости. И надо уметь терпеть, а также защищать тренера, доверяя ему.

Ностальгия по «Шиннику» и сравнение Ярославля нулевых с современным (приезжал недавно на встречу с ветеранами)

— Когда вы были в России в последний раз?

— Примерно 4 года назад я приезжал в Ярославль. Собрались ветераны «Шинника». Невероятно приятная встреча. Поиграли в футбол, пообщались. Я с огромной теплотой отношусь к России, очень люблю к вам приезжать. Очень надеюсь, что как-нибудь приеду к вам поработать уже в качестве тренера. Это моя цель.

— С кем общались в Ярославле?

— Все это организовал Ренат Дубинский. Были многие: Саша Кульчий, Сергей Гришин, болгары Мартин Кушев и Радостин Станев, Рахматулло Фузайлов приехал из Таджикистана. Мой первый тренер в России Александр Побегалов также был там, очень хорошая встреча. Можете представить эмоции? Ярославль — мой первый город в России, в который я приехал совсем молодым парнем. Без языка, никого не зная. Гулял по городу, ностальгировал. Кстати, хочу сказать, что Ярославль сильно изменился, много новых зданий, магазинов. Город очень здорово развивался все это время — вот мое ощущение.

— Было страшно ехать в Россию в начале нулевых молодому парню из Словении?

— Ехал в неизвестность, но это было классное время. Сейчас я понимаю, что не ценил все происходившее со мной так, как следовало. Думаю, это в том числе помешало мне показать лучший футбол. Поначалу пришлось совсем тяжело, но во второй приезд в Ярославль после аренды я был более качественным игроком. Плюс в тот момент я принял Россию как свою страну, мне стало легко. Выучил русский язык и до сих пор отлично его помню. (Интервью проходило полностью на русском языке, — прим. авт.).

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Поговорили и про «Томь». Радосавлевич уверен, что региону нужен футбол: «Почему бы компаниям, которые зарабатывают там деньги, не помогать спорту?»

— Легко согласились на Томск?

— Знал, что это очень футбольный город, еще когда играл за «Шинник». Там были знакомые ребята, они тоже лестно отзывались. Летать по 4 часа на каждый выезд для меня не было проблемой, быстро привык, постоянно играл, чувствовал себя комфортно.

— О «Томи» остались только хорошие воспоминания?

— Самые хорошие, говорю искренне. Да, проблемы с деньгами, но ничего, в итоге нам выплатили все долги. Я, кстати, мог остаться в «Томи», мы обсуждали продление контракта, но тогда мы обыграли Россию в стыках за право попасть на ЧМ. Понимал, что это большой шанс проявить себя, надо попытаться зацепиться в Европе. «Томь» вышла с предложением, но я хотел попробовать исполнить свою мечту. Это было вызовом после долгих лет в России. В итоге получилось провести несколько сезонов в Голландии, чем я действительно горжусь.

— Тогда писали, что вы запросили очень большую зарплату в Томске. Неправда?

— Так и было, но мне кажется, это нормальная история. Мы вели переговоры, и я сказал, что хочу в Европу, однако могу остаться, если мне сделают большое предложение в Томске. В целом, решение о переезде уже было принято, мы обсуждали его с семьей.

— Удивительно, что вам в итоге закрыли долги. Хотя там вмешивался Путин…

— О да, прекрасно помню, это было еще при мне, наш директор Юрий Степанов ездил на встречу с президентом, все вопросы решились моментально.

— Как вы относитесь к этому?

— Я считаю, что это правильно. Если в городе есть футбол — главный вид спорта, то нужно искать способ его сохранить. Почему бы компаниям, которые работают на той земле, зарабатывают там деньги, не помогать спорту? Это хорошее дело. Я не вижу в этом ничего плохого, региону нужен футбол. Спорт очень важен, он воспитывает правильные ценности и дает многим стимулы жить правильно, не заниматься чем-то плохим.

— С кем-нибудь из Томска на связи?

— У меня остались пара знакомых, но из футбольной сферы. Игроки в основном были приезжими, но я всех отлично помню: Сергей Корниленко, Саша Кульчий, Валерий Климов, Хрвое Вейич, Джордже Йокич, Горан Мазнов, Сергей Скобляков — очень многих ребят помню с тех времен. Да всех помню, это важная часть моей жизни.

— Дзюба?

— Хаха, конечно. Очень веселый парень, всегда шутил. Всегда на приколе, хоть и был тогда молодым, но уверенным в себе и открытым парнем. Очень рад, что он заиграл на таком уровне и сделал хорошую карьеру. Желаю ему продолжать как можно дольше. Уже тогда он показывал свой уровень, мне казалось, что он может стать большим футболистом. А еще он много работал на тренировках, повторюсь, рад за него и люблю смотреть на его игру.

— Против Словении его не будет.

— Слышал и знаю про его разногласия с Карпиным. Он из-за этого переходил в «Томь»?

— В общем, да.

— В любом случае ради сборной надо забыть такие вещи. Хотя это их дело, мне некорректно об этом рассуждать.

Много интересных подробностей про Словению: смена поколений, стиль игры и новый Холанд из «Зальцбурга» (правда много общего)

— Как бы вы охарактеризовали Матьяжа Кека?

— Очень хорошо его знаю, мы вместе обыгрывали Россию в стыках, ездили на чемпионат мира. Потом его уволили, но он продуктивно поработал с «Риекой» в Хорватии, выводил ее в еврокубки. После этого его позвали обратно в сборную. Сейчас у него непростая задача, у нас смена поколений, что мешает формированию оптимального костяка национальной команды. Видно, что Кек в поиске, проводит много перестановок.

— Кек — больше тактик или мотиватор?

— Я бы сказал, что скорее мотиватор. Он хорошо чувствует, когда надо дать свободу, а когда наоборот — зарядить.

В целом, у него есть ресурс, многие футболисты выступают за хорошие клубы на высоком уровне в той же Италии, но пока не получилось построить команду. По результатам видно, что мы не слишком успешны. Поражение от Хорватии (0:3) было воспринято болезненно, тренер и игроки попали под серьезное давление. Хорошо, что получился удачный выезд на Мальту.

Россия — трудный соперник, все это понимают, нам надо показать качественный футбол с дисциплиной и самоотдачей. Есть понимание, что нам нужно выигрывать все оставшиеся встречи, чтобы попасть в стыки, поэтому будет решающая игра.

— В какой футбол играет сборная Словения?

— Словения традиционно будет отталкиваться от соперника. Мы добивались хорошего результата, когда оппонент больше контролировал мяч, а Словения контратаковала. Нам больше подходит такой стиль. Хотя, возможно, Матьяж Кек попробует чем-то удивить.

— Беньямин Шешко — игрок «Зальцбурга», 18-летний нападающий. Вы с ним успели поработать? Что за парень? Второй игрок сборной Словении по стоимости после Облака.

— Я работал с ним, начиная со сборной U-15. Он показывал большой талант уже в том возрасте, помню, забивал за сезон 60+ голов в местной лиге. Уже тогда Шешко был очень высоким (рост сейчас — 193 см). Есть физика, есть скорость, есть техника, чувствует момент. Это современный нападающий, он может стать большим игроком. Беньямин еще очень молод, ему сложно демонстрировать стабильность, но я не исключаю, что Шешко сыграет с Россией. Вообще, я считаю, что нужно постараться уберечь его от давления, не ждать от него слишком многого сразу, но я вижу в нем игрока, который может стать ключевым для сборной на ближайшее десятилетие.

Словенцы 6 лет не играли в Мариборе. Но с Россией решили встретиться именно здесь. Кстати, тренер живет рядом со стадионом и, скорее всего, пойдет домой пешком после игры

— В Словении будут вспоминать матч против России из 2009-го? Использовать как мотивацию.

— Думаю, что да, ведь Кек был тогда тренером, как и теперь. Кроме того, тот же стадион «Людски Врт». Кстати, когда футболистов раньше спрашивали — где играть, то мы всегда отвечали «Людски Врт». Говорили: «Хотим играть в Мариборе».

— Почему не в столице?

— Совсем другая атмосфера, игроки такое тонко чувствуют. Болельщики более эмоциональны в Мариборе, в Любляне не так громко. В Мариборе мы всегда чувствовали себя хорошо. При этом, конечно, мы не могли совсем не играть в Любляне, это столица. Условно, из 5 матчей — 3 будет в столице, 2 в Мариборе.

— Но с Россией решили играть в Мариборе.

— Возможно, на удачу. Матьяж Кек, кстати, живет недалеко от стадиона. Он может после матча пойти домой пешком. Его очень любят в этом городе, он ведь там и начинал свою тренерскую карьеру.

— На игре с Россией будет шумно на трибунах?

— Не сомневаюсь, тяжелая атмосфера для гостей. Ковидные правила сейчас ослабили, 2 октября было дерби «Марибор» — «Олимпия», почти полный стадион (13 тысяч). К тому же Словения победили на Мальте, сохранила шансы, поэтому зрители должны обеспечить мощную поддержку.