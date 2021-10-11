Угрожали расправой, обвинили в сдаче игры: кошмар сборной России в Мариборе

Путевка на мундиаль была утеряна еще в Москве

Как и сейчас, Россия боролась за выход на чемпионат мира, но только в стыковых матчах, а руководил словенцами все тот же Матьяж Кек. Многие убеждены — шансы были формально утеряны еще после первой встречи в Москве. Россияне не использовали множество отличных моментов и ограничились только двумя голами Динияра Билялетдинова, а вместе с этим еще и пропустили необязательный мяч в концовке, когда словенцы прижали нас к воротам. Нейц Печник и близко не вышел на высокий уровень, но его фамилию хорошо запомнили российские болельщики.

Равно как и Златко Дедич, приговоривший Россию в Мариборе.

Тот гол отмечен даже на небольшой страничке игрока в Википедии. Словенец воспользовался невнимательностью Василия Березуцкого и Александра Анюкова и хоть и немного коряво, но все же замкнул заброс Вальтера Бирсы с фланга. И случайностью этот роковой гол не назовешь — с самого начала матча словенская сборная задавила команду Гуса Хиддинка и могла открыть счет намного раньше. Если бы не Игорь Акинфеев…

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bIMg2IgRSP4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Осознавая всю катастрофичность ситуации, россияне во втором тайме прибавили в атаке, но тщетно: подходов к чужим воротам было недостаточно, нужны были еще и удары по ним, а их как таковых не следовало. Зато досталось Самиру Хандановичу. Вышедший на замену Александр Кержаков замыкал прострел с фланга и задел словенского голкипера в попытке протолкнуть мяч, который не зафиксировал словенский голкипер. Партнеры Хандановича и он сам мгновенно окружили и атаковали лежачего и схватившегося за голову россиянина, а когда Александр все же поднялся на ноги, то увидел перед собой красную карточку.

Арбитр «убил» российскую сборную?

Эпизод с удалением Кержакова стал не только определяющим в матче, но и скандальным. Главный арбитр встречи норвежец Терье Хауге счел удар россиянина по Хандановичу умышленным, хотя споры на этот счет впоследствии велись не один год. Сам судья позднее признал свое решение верным, но пожалел о другом эпизоде со своим участием, когда в конце матча удалил еще одного российского футболиста — Юрия Жиркова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--90e7cce073cb8fb045c7" data-vnd="90e7cce073cb8fb045c7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=90e7cce073cb8fb045c7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще в дебюте встречи он получил желтую карточку, а в концовке, когда россияне всеми силами устраивали навал на ворота словенцев, Юрий не сдержал эмоций. Мальчик, подающий мячи, специально и очень долго не отдавал снаряд россиянину, и Жирков оттолкнул болл-боя. Тот картинно упал и выпросил у арбитра еще один «горчичник» для Юрия. В итоге матч наша сборная доигрывала вдевятером.

«Жалею только об одном из решений, принятых по ходу матча. Речь о ситуации, в которой я удалил 18-го номера российской сборной. Он побежал забрать мяч у одного из запасных сборной Словении, стоявшего за пределами поля. Запасной взял мяч в руки, затем выпустил. 18-й номер продолжал на него надвигаться, так что я был вынужден показать россиянину вторую желтую карточку. Но спровоцировал-то ситуацию словенец, и я должен был вынести предупреждение и ему. К сожалению, не видел, кто именно из запасных участвовал в эпизоде, иначе он тоже получил бы желтую карточку», — говорил Хауге в интервью «Спорт-Экспрессу».

Норвежец после того матча стал объектом ненависти у российских болельщиков. И неслучайно. Ему сразу припомнили удаление Сергея Овчинникова в матче с Португалией на ЕВРО-2004 и красную карточку для Андрея Аршавина в квалификационной встрече ЕВРО-2008 с Андоррой, из-за чего последний пропустил две игры чемпионата. После Марибора фанаты обвинили Хауге в предвзятом судействе.

В Акинфеева кинули нож. Или нет?

Скандал обострился, когда сообщество болельщиков сборной России обратилось к ФИФА с требованием о переигровке матча в Мариборе. Поводом для этого стал предмет, который словенские фанаты кинули в Игоря Акинфеева. Об инциденте еще в ходе игры сообщил сам голкипер, передавший брошенный в него некий снаряд главному арбитру. По распространенной версии, тем предметом был нож.

«Во время матча Словения — Россия в Игоря Акинфеева болельщики сборной Словении кинули раскладным ножом. Повезло, что промахнулись. На повторе трансляции матча видно, как Игорь поднимает нож, зовет судью и передает ему это оружие. За такие вещи Словения (по правилам ФИФА) должна стать жертвой технического поражения. Наверняка все обратили на невнятное судейство и неадекватность арбитра в своих решениях. Любой зритель видел, как он помогал вставать словенцам с поля и удалял наших», — говорится в заявлении, опубликованном на портале Rusfan.ru.

По сети также ходили слухи, что ФИФА якобы приняла жалобу россиян и постановила о переигровке встречи, но эта информация оказалась фейковой. Впоследствии также выяснилось, что результаты стыковых матчей не подлежат обжалованию.

Российским футболистам угрожали и другим оружием. Причем свои же болельщики

Нож (если таковой и был) стал не единственным опасным предметом, который увидели перед собой футболисты сборной России. Уже после матча группа фанатов закидала автобус с игроками национальной команды камнями, а через несколько лет Роману Павлюченко даже угрожали пистолетом, припоминая поражение в Мариборе.

«Автобус, на котором нас возили по Марибору, не был затонированным, поэтому после матча игроки спрятались за занавесками. Потому что было стыдно. А некоторые болельщики сборной России бросали в наш автобус камни. Но их тоже можно понять: с тем же составом и тренером обыгрывали Голландию, шведов, а тут Словения! Нам кричали: “Парни, почему?” и “Выходите”. Понятно, что никто не вышел. Почему? Надо понимать, что болельщики бывают разные, в том числе неадекватные. У меня даже был случай, когда я играл за “Локомотив”: в ресторане пьяный человек, еле стоя на ногах, сказал мне, что болеет за ЦСКА, и достал пистолет. Хорошо, что рядом были его друзья и тут же его забрали», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Слухи о сдаче матча и употреблении спиртного накануне встречи

Горе всей страны от обидного поражения и непопадания на ЧМ-2010 перешло все границы. Еще недавно обожаемые болельщиками футболисты сборной в одночасье стали антигероями и объектом крайне резкой критики. На эмоциях один из депутатов Госдумы даже обвинил спортсменов в намеренной сдаче игры словенцам. Из-за этого пошли и разговоры о возможном передаче дела в прокуратуру, чтобы расследовать поведение конкретных футболистов — Аршавина, Игнашевича, Березуцкого и Анюкова. Эти разговоры остались разговорами.

Но ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале Алексей Пиманов перешел от слов к делу и посвятил российской сборной отдельный выпуск. В нем он уличил футболистов в нарушении режима. По его информации, группа игроков в ночь перед первым матчем со Словенией употребляла спиртные напитки и курила кальяны. Отмечается, что инцидент произошел в ресторане на Тверской улице в Москве, где россияне потратили порядка 25 тысяч рублей на выпивку, закуски и непосредственно на кальяны. В заведении, правда, подчеркнули, что из алкоголя было заказано только вино, а употребляли его не футболисты, а их жены.

«Мои хорошие знакомые были в ту ночь в том ресторане на Тверской. Они были в шоке: как могут игроки перед важной встречей чуть не до утра отдыхать таким образом? Это недопустимо для профессионалов. Не называем имен игроков, потому что-то, что произошло — глупость с их стороны. Это дурость. Надеемся, что это будет для них предостережением. Они не должны думать, что все может сходить с рук. Они должны понять, что игра в сборной — это не только их личное дело. Вся страна в этот день болеет за них. И такое отношение с их стороны просто недопустимо», — заявил Пиманов в интервью «Советскому спорту», подчеркнув, что «информация была перепроверена на 150%» и при необходимости могла быть предоставлена для расследования в суде.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ULBZOvh6fFM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А до суда дело дошло. Алексей и Василий Березуцкие подали против Пиманова иск в суд о клевете, но он был отклонен.

«Игроков сборной выставили не только нарушителями режима, но и безмозглыми недоумками, которые вредят самим себе, убивая мечту всей футбольной жизни об участии в чемпионате мира. Да, своей игрой мы подвели болельщиков и всю страну, перед которыми можем только извиниться. Но говорить, что это произошло из-за отношения футболистов к делу, наглая и бездоказательная клевета. Мы нормальные люди, которые могут позволить себе расслабиться и выпить спиртного. Но не позже, чем за 4 дня до матча, иначе сами же потом будем мучиться на поле. А уж про кальяны — это вообще за гранью. Затронута не только наша личная честь, но и репутация наших семей. Представляете, каково женам выслушивать придуманные кем-то гадости, которым многие поверили?» — отмечали братья.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4ajhu6IjLPM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Участие в расследовании принял даже Российский футбольный союз. Ведомство обратилось с официальными письмами к Первому каналу и отелю, где проживали футболисты. Интересно, что руководство гостиницы в ответ на это обвинило журналистов в проведении съемок в отсутствие необходимого на то разрешения. Сам же Пиманов подчеркивал, что все общение с персоналом отеля и ресторана, где якобы были заказаны спиртные напитки и кальяны, фиксировалось на скрытые камеры.

Впрочем, и это дело так и осталось на поверхности и не получило продолжения. Лидеры сборной лишь оправдывались перед прессой и просили болельщиков не верить слухам.

«Мы привыкли к подобным вещам. Ну как, скажите, можно договориться до того, что кто-то из футболистов сдавал игру в Мариборе? Это же за гранью понимания. Представить, что кто-то из моих партнеров напился перед игрой в Словении, не могу, даже если буду себя заставлять: все игроки до единого прекрасно понимали важность той игры. Есть люди, которые ждали нашей неудачи, и сейчас они куражатся по полной программе», — говорил Игорь Акинфеев.