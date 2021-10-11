Неизвестные ограбили дом полузащитника «Ниццы» Лемина. Стоимость похищенного достигает 300 тысяч евро
Дом полузащитника «Ниццы» Марио Лемина был ограблен. Об этом сообщает L"Equipe.
Дом полузащитника «Ниццы» Марио Лемина был ограблен. Об этом сообщает L"Equipe.
Кража со взломом произошла вечером 10 октября. Пока 28-летний футболист выступал за сборную Габона три человека в масках проникли в его дом, связали трех женщин и вынесли из дома ценностей на сумму около 300 тысяч евро.
Сообщается, что одному человеку удалось скрыться от грабителей и вызвать полицию. К сожалению, полиция прибыла уже после того, как преступники уехали.