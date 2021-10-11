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14:23 (мск), источник: Sport24

Неизвестные ограбили дом полузащитника «Ниццы» Лемина. Стоимость похищенного достигает 300 тысяч евро

Дом полузащитника «Ниццы» Марио Лемина был ограблен. Об этом сообщает L"Equipe.

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Источник: AFP 2021

Кража со взломом произошла вечером 10 октября. Пока 28-летний футболист выступал за сборную Габона три человека в масках проникли в его дом, связали трех женщин и вынесли из дома ценностей на сумму около 300 тысяч евро.

Сообщается, что одному человеку удалось скрыться от грабителей и вызвать полицию. К сожалению, полиция прибыла уже после того, как преступники уехали.

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