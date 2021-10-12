Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Косово
Грузия
01
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Швеция
Греция
00
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Болгария
Северная Ирландия
00
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Литва
Швейцария
01
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Украина
Босния и Герцеговина
10
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Дания
Австрия
00
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Фарерские острова
Шотландия
00
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Израиль
Молдавия
10
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Албания
Польша
00
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Англия
Венгрия
01
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Сан-Марино
Андорра
01
Все события
Фоторепортажи
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
8Месси впервые забил за «ПСЖ» и расстроил Гвардиолу
21:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто должен быть капитан сборной? Версия Черданцева

Комментатор Георгий Черданцев считает, что в сборной России должен быть один постоянный капитан. В пяти матчах под руководством Валерия Карпина с капитанской повязкой выходили пять футболистов, в том числе Алексей Сутормин — в своей второй игре за сборную.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— История с капитанством в сборной вам явно не по душе?

— Я в этом смысле ретроград. Это пока единственный вопрос, который у меня возникает к сборной. Считаю, что к капитанству в национальной команде нужно относиться серьезнее.

Фоторепортаж
Поквитались за 2009-й: Россия обыграла Словению в Мариборе

Помню, когда учился в школе, у нас были дежурные по столовой. Мы носили зеленые повязки, которые потом передавались следующим ребятам. И так далее. То есть дежурные менялись каждый день. Но здесь все-таки речь идет о первой команде страны. Капитан в ней — особая фигура. Вспомните, кто раньше носил повязку. Нетто, Чивадзе, Дасаев, Онопко. Фигуры! Это большая честь быть капитаном. Может быть, Карпин еще ищет подходящую кандидатуру, но тем не менее выглядит это не совсем правильно. В любой стае должен быть вожак с отличительным знаком. А то мы можем так договориться до того — какая разница, кто знаменосец нашей команды на Олимпиаде.

— Кто тянет на роль вожака в этой сборной?

— Нам сложно об этом судить со стороны. Но, допустим, тот же Джикия уже несколько сезонов капитанит в одной из самых популярных команд страны, к которой приковано внимание большого числа людей. Кроме того, у Георгия абсолютно безупречная репутация. Не было у него в карьере каких-то таких моментов. Поэтому почему бы не он?

Словения
1:2
Первый тайм: 1:2
Россия
 «Стал наливать пиво себе сам. Посетитель возмутился. Я дал ему по зубам». Приключения Емельяненко в Амстердаме
«Мисс «Спартак» — в тренерском штабе красно-белых. Как выглядит новая помощница Руя Витории
IBU аннулировал результаты Ольги Зайцевой на Олимпиаде в Сочи
ЦСКА победил «Зенит» в российском дерби Евролиги
Дубль Тюкавина помог молодежной сборной России разгромить Литву
Спаситель России перешел в СКА: почему Гусев не стал звездой НХЛ
Российский клуб нанес поражение «Баварии» в матче Евролиги
Украинские футболисты решили разыграть пенальти и не забили его
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь