Кто должен быть капитан сборной? Версия Черданцева

— История с капитанством в сборной вам явно не по душе?

— Я в этом смысле ретроград. Это пока единственный вопрос, который у меня возникает к сборной. Считаю, что к капитанству в национальной команде нужно относиться серьезнее.

Помню, когда учился в школе, у нас были дежурные по столовой. Мы носили зеленые повязки, которые потом передавались следующим ребятам. И так далее. То есть дежурные менялись каждый день. Но здесь все-таки речь идет о первой команде страны. Капитан в ней — особая фигура. Вспомните, кто раньше носил повязку. Нетто, Чивадзе, Дасаев, Онопко. Фигуры! Это большая честь быть капитаном. Может быть, Карпин еще ищет подходящую кандидатуру, но тем не менее выглядит это не совсем правильно. В любой стае должен быть вожак с отличительным знаком. А то мы можем так договориться до того — какая разница, кто знаменосец нашей команды на Олимпиаде.

— Кто тянет на роль вожака в этой сборной?