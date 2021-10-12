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22:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинские футболисты решили разыграть пенальти и не забили его: видео

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Необычный эпизод произошел в матче отборочного турнира к молодежному чемпионату Европы по футболу 2023 года.

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Во вторник сборная Украины на своем поле обыграла команду Фарерских Островов со счетом 1:0. В конце первого тайма хозяева заработали пенальти. Украинские футболисты решили его разыграть, но вратарь успел подняться и заблокировать удар соперника.

После четырех матчей украинская команда возглавляет свою отборочную группу, имея в своем активе девять очков.

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