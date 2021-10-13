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17:47 (мск), источник: Sports.Ru

Валерий Карпин: Со Словакией «отскочили». Играли очень плохо, безобразно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о слабой игре команды против Словакии в отборочном матче ЧМ-2022 (1:0).

Россия
СловенияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

 — У сборной отличные результаты, но с игрой не очень. Кто-то говорит «отскочили», кто-то — «проявили характер». Как вы для себя это оцениваете?

— Если выражаться на сленге, то да, со Словакией «отскочили». Повезло. Играли очень плохо, безобразно. Но предъявить претензии по самоотдаче и самоотверженности никому нельзя.

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— Вы себя назвали идиотом. Преувеличение?

— Нет. Я так сказал на пресс-конференции, потому что там матом нельзя ругаться, а при ребятах выразился жестче. Это было через день после матча.

— За что себя вините?

— Долго расшифровывать. Базово — ту мысль, которая была у тренерского штаба, я не донес так, как футболисты бы ее восприняли. Я их запутал — для них было слишком много информации, которую они не смогли переварить.

— В матче со Словенией вы просто убрали лишнее?

— Да. Изначально мысль была непростая: не «раз, два, три — и все», а более сложные объяснения. «Если мяч здесь, то надо сделать то-то, если мяч вон там — вот это». Слишком много всего. Я подумал, что игроки смогут это понять, но «компьютер завис», — сказал Карпин.

Словения
1:2
Первый тайм: 1:2
Россия
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