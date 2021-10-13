Валерий Карпин: Со Словакией «отскочили». Играли очень плохо, безобразно
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о слабой игре команды против Словакии в отборочном матче ЧМ-2022 (1:0).
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о слабой игре команды против Словакии в отборочном матче ЧМ-2022 (1:0).
— У сборной отличные результаты, но с игрой не очень. Кто-то говорит «отскочили», кто-то — «проявили характер». Как вы для себя это оцениваете?
— Если выражаться на сленге, то да, со Словакией «отскочили». Повезло. Играли очень плохо, безобразно. Но предъявить претензии по самоотдаче и самоотверженности никому нельзя.
— Вы себя назвали идиотом. Преувеличение?
— Нет. Я так сказал на пресс-конференции, потому что там матом нельзя ругаться, а при ребятах выразился жестче. Это было через день после матча.
— За что себя вините?
— Долго расшифровывать. Базово — ту мысль, которая была у тренерского штаба, я не донес так, как футболисты бы ее восприняли. Я их запутал — для них было слишком много информации, которую они не смогли переварить.
— В матче со Словенией вы просто убрали лишнее?
— Да. Изначально мысль была непростая: не «раз, два, три — и все», а более сложные объяснения. «Если мяч здесь, то надо сделать то-то, если мяч вон там — вот это». Слишком много всего. Я подумал, что игроки смогут это понять, но «компьютер завис», — сказал Карпин.