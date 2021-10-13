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18:09 (мск), источник: Газета.Ру

ФИФА не нашла доказательств расистских оскорблений в адрес игрока сборной Англии

Международная федерация футбола не нашла доказательств расистских оскорблений в адрес защитника сборной Англии Кайла Уокера со стороны защитника сборной Польши Камиля Глика во время матча отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Польша
АнглияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Как заявил пресс-секретарь Польского футбольного союза (PZPN) Якуб Квятковский в Twitter, организация закрыла дело.

Во время матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года английская сторона выразила недовольство тем, что в первом тайме поляк ущипнул за шею защитника Кайла Уокера. В перерыве два представителя Футбольной ассоциации Англии обвинили Глика в расизме.

Делегат от Международной федерации футбола (ФИФА) записал показания стороны обвинителя и инициировал расследование. В ответ на обвинения в польской команде заявили, что действия Глика не являются расистскими.

Встреча между сборными Польши и Англии, прошедшая в Варшаве, завершилась со счетом 1:1.

Ранее глава Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек раскритиковал представителей сборной Англии и назвал их обвинения в адрес Глика лицемерием.

Польша
1:1
Первый тайм: 0:0
Англия
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