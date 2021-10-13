В полиции Марибора раскрыли детали нападения на российского болельщика

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В понедельник сборная России на выезде обыграла команду Словении в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. После игры на болельщиков из России напали, в результате чего один из фанатов получил серьезные травмы. Пострадавший был госпитализирован.

«После игры трое иностранных футбольных болельщиков направились от стадиона к съемной квартире, которая находилась в центре Марибора. У арены к ним подбежал неизвестный, повалил на землю одного из россиян и ударил его ножом. После чего нападавший сбежал», — приводит слова пресс-службы полиции Марибора РБК.