В полиции Марибора раскрыли детали нападения на российского болельщика
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В пресс-службе полиции словенского Марибора прокомментировали инцидент с избиением российского футбольного болельщика.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В пресс-службе полиции словенского Марибора прокомментировали инцидент с избиением российского футбольного болельщика.
В понедельник сборная России на выезде обыграла команду Словении в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. После игры на болельщиков из России напали, в результате чего один из фанатов получил серьезные травмы. Пострадавший был госпитализирован.
«После игры трое иностранных футбольных болельщиков направились от стадиона к съемной квартире, которая находилась в центре Марибора. У арены к ним подбежал неизвестный, повалил на землю одного из россиян и ударил его ножом. После чего нападавший сбежал», — приводит слова пресс-службы полиции Марибора РБК.
«Гражданину России оказали медицинскую помощь в местной больнице и выписали в тот же вечер. Отметим, что нападение было единичным случаем», — добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) находится в контакте с российским посольством в Словении по делу избиения болельщика.