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20:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В полиции Марибора раскрыли детали нападения на российского болельщика

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В пресс-службе полиции словенского Марибора прокомментировали инцидент с избиением российского футбольного болельщика.

Россия
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В понедельник сборная России на выезде обыграла команду Словении в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. После игры на болельщиков из России напали, в результате чего один из фанатов получил серьезные травмы. Пострадавший был госпитализирован.

«После игры трое иностранных футбольных болельщиков направились от стадиона к съемной квартире, которая находилась в центре Марибора. У арены к ним подбежал неизвестный, повалил на землю одного из россиян и ударил его ножом. После чего нападавший сбежал», — приводит слова пресс-службы полиции Марибора РБК.

«Гражданину России оказали медицинскую помощь в местной больнице и выписали в тот же вечер. Отметим, что нападение было единичным случаем», — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) находится в контакте с российским посольством в Словении по делу избиения болельщика.

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