Карпин прав. Капитан определяется не повязкой, лидерство идет от души

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Давайте теперь критиковать Карпина за то, что назвал капитанскую повязку «тряпочкой». Многим не понравилась резкая реплика тренера. Сразу вспомнили про лицо нации, лидера, человека с безупречной репутацией и прочую чушь. Почему-то в головах до сих пор остаются эти тёплые флешбэки из прошлого, когда фигуру капитана приравнивали чуть ли не к идеологии всей страны. Наделяли особым статусом. Но если 15−20 лет назад повязка действительно что-то значила, то сейчас — вообще ничего.

Чья фамилия первым делом приходит в голову при выражении «капитан футбольной команды»? Если про клубы и в России, то в мою — Акинфеев, который носит повязку очень много лет. Моментно не идентифицирую капитанов «Зенита», «Спартака» или «Локо». Наверное, потому что они часто меняются. И не всегда назначаются по возрасту, авторитету или количеству лет в клубе. В Питере не так давно повязку отдали Ловрену — игроку, который в клубе на тот момент играл меньше года. За что? Полагаю, потому что он сам считает себя лидером. Больше причин не вижу. В «Спартаке» чуть проще — там есть Джикия. Возможно, наиболее подходящий под эту роль человек в России — общается с болельщиками, журналистами, судьями. Кричит, ругается, но при этом ни одного публичного факапа. Но, как правильно заметил Карпин, это от воспитания и личности, а не из-за того, что на руке повязка.

А как в Европе? Первая ассоциация — Роналду. Явных больше нет. Дальше картинки из прошлого — Пуйоль, Терри, Тотти, Мальдини — в общем-то, всё. По ним вообще не было никаких вопросов — мужчины всю карьеру играли в клубах, являлись харизматичными лидерами, их обожали фаны.

Здесь можно возразить — слишком большая разница между клубами и сборными. Но давайте тогда прикинем, кто сейчас капитан в топах? В Италии повязку носит Кьеллини, но кричат друг на друга там все. Во Франции — Уго Льорис — человек, который не очень ассоциируется с понятием лидерства. В Англии — Гарри Кейн, чей абсолютный авторитет тоже вызывает вопросы. Всё дело в том, что капитанство в сборной перестало иметь вес, который был ещё в начале века. Тогда у кэпов было по сути 3 миссии: спорить и давить на судей, выступать посредником между игроками и федерацией по вопросам премий, организационных пожеланий и при необходимости запинать кого-то в раздевалке за плохую игру.

Теперь эти три вопроса неактуальны. За любой спор любой игрок тут же получает карточку, финансами и организацией занимаются отдельные люди, а каждый внутренний конфликт может тут спровоцировать большой медийный скандал. И зачем тогда нужен капитан?

Карпин прав, когда говорит, что лидером может быть любой. И он определяется точно не повязкой на плече. Сутормин не станет автоматически авторитетом, просто постояв рядом с судьёй при подбрасывании монетки. А Джикия или Баринов всё равно продолжат кричать на партнёров, потому что лидерство у них внутри. И по-другому играть в футбол они не могут.

Да, можно отдать эту повязку кому-то из них и навсегда закрыть вопрос. Но Карпин не видит в этом важного посыла. Смысл, если в коллективе, вероятно, действительно есть несколько явных претендентов, которые выполняют формальную миссию капитана? Но они есть сейчас, когда коллектив ещё формируется. А уже в следующем году их место могут занять другие.

Вообще, проблема излишне преувеличена. Но это классно, что сейчас обсуждают её, а не очередной провал сборной в отборе.