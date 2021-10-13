Футболист сборной России выбыл на несколько недель из-за травмы
Игорь Дивеев, забивший гол в ворота Словении, получил травму в том матче. Защитник повредил одну из мышц таза.
Игорь Дивеев, забивший гол в ворота Словении, получил травму в том матче. Защитник повредил одну из мышц таза.
Об этом сообщается на сайте армейцев.
«В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней», — говорится в сообщении.
По информации Sport24, примерные сроки восстановления Дивеева после травмы — две-три недели.
22-летний футболист получил травму 11 октября в матче сборной России против команды Словении (2:1) в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Незадолго до этого он забил первый мяч в ворота словенцев.
Дивеев является основным защитником сборной России. Он выходил в стартовом составе во всех матчах национальной команды под руководством Валерия Карпина. Всего у него в активе 12 матчей и один гол в составе сборной России.
В октябрьских матчах из-за различных травм сборная России недосчиталась девяти футболистов — защитников Вячеслава Караваева, Станислава Магкеева и Ильи Самошникова, полузащитников Дениса Макарова, Романа Зобнина, Дениса Черышева, Дениса Глушакова, Александра Головина и Алексея Ионова.
В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17). Сборная России гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира.
В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира (где и должна определиться команда, которая напрямую выйдет на ЧМ) сборная России в Сплите 14 ноября встретится с хорватами.