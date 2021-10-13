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21:01 (мск), источник: РБК

Футболист сборной России выбыл на несколько недель из-за травмы

Игорь Дивеев, забивший гол в ворота Словении, получил травму в том матче. Защитник повредил одну из мышц таза.

Россия
Словения
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Об этом сообщается на сайте армейцев.

«В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней», — говорится в сообщении.

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По информации Sport24, примерные сроки восстановления Дивеева после травмы — две-три недели.

22-летний футболист получил травму 11 октября в матче сборной России против команды Словении (2:1) в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Незадолго до этого он забил первый мяч в ворота словенцев.

Дивеев является основным защитником сборной России. Он выходил в стартовом составе во всех матчах национальной команды под руководством Валерия Карпина. Всего у него в активе 12 матчей и один гол в составе сборной России.

В октябрьских матчах из-за различных травм сборная России недосчиталась девяти футболистов — защитников Вячеслава Караваева, Станислава Магкеева и Ильи Самошникова, полузащитников Дениса Макарова, Романа Зобнина, Дениса Черышева, Дениса Глушакова, Александра Головина и Алексея Ионова.

В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17). Сборная России гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира.

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира (где и должна определиться команда, которая напрямую выйдет на ЧМ) сборная России в Сплите 14 ноября встретится с хорватами.

Словения
1:2
Первый тайм: 1:2
Россия
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