Футболист сборной России выбыл на несколько недель из-за травмы

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Об этом сообщается на сайте армейцев.

«В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней», — говорится в сообщении.

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По информации Sport24, примерные сроки восстановления Дивеева после травмы — две-три недели.

22-летний футболист получил травму 11 октября в матче сборной России против команды Словении (2:1) в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Незадолго до этого он забил первый мяч в ворота словенцев.

Дивеев является основным защитником сборной России. Он выходил в стартовом составе во всех матчах национальной команды под руководством Валерия Карпина. Всего у него в активе 12 матчей и один гол в составе сборной России.

В октябрьских матчах из-за различных травм сборная России недосчиталась девяти футболистов — защитников Вячеслава Караваева, Станислава Магкеева и Ильи Самошникова, полузащитников Дениса Макарова, Романа Зобнина, Дениса Черышева, Дениса Глушакова, Александра Головина и Алексея Ионова.

В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17). Сборная России гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира.