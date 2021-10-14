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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Умяров пропустит месяц из-за повреждения, полученного в матче молодёжной сборной России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пропустит около четырёх недель из-за повреждения, полученного в матче 4-го тура отборочного этапа молодёжного чемпионата Европы 2023 года Россия — Литва.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщается в официальном «твиттере» красно-белых.

Во втором тайме Умяров прилёг на газон, ему потребовалась помощь медиков. Судя по всему, Наиль подвернул ногу. Сильно хромая, Умяров с помощью медиков покинул пределы поля. На 64-й минуте вместо него вышел Тимур Сулейманов.

Молодёжная сборная России одержала крупную победу в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2023 года с Литвой. Встреча завершилась со счётом 3:0. Дубль оформил нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 65-й и 71-й минутах. Ещё один мяч отправил в собственные ворота полузащитник литовской сборной Каролис Узела.

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