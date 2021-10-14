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00:39 (мск), источник: Матч ТВ

Валерий Карпин: В финальном турнире у сборной России будет один капитан

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе капитана в национальной команде.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

— Знал, что Сафонов будет играть со Словенией, но капитан должен быть на поле. Да, у нас вратари были капитанами, но я считаю, что так не должно быть. Повязка не обязательна, чтобы быть капитаном. Я был капитаном в «Сельте», в «Реал Сосьедаде». Прочитал о бразильской системе капитанов. Может, после этого закончите у меня спрашивать? Я буду отправлять к тренеру сборной Бразилии.

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Захарян? 18-летний может быть капитаном. И что, что это сборная России? Это команда. Кто сказал, что в ней должен быть один капитан? Олимпиада? А сколько раз она проходит в 10 лет? Один раз в четыре года можно выбирать одного капитана. На одну игру можно было выбрать. Ребята сказали, что сборная — это не клуб. Есть разные игроки. Вы вызываете игроков, а в следующий раз — нет. Что меняется от повязки? Я ребят поддерживаю. Они подошли и сказали это. Для чего нужен капитан? Выйти на поле и бросить монетку?

Вышел Сутормин, и что случилось? Он олицетворял футбол России в матче со Словенией. И что, что это его второй матч за сборную? И что случилось? В финальном турнире у нас будет один капитан. Выберем одного, потому что там долгий срок. Не знаю, был ли Сутормин мотивирован. Давление было. Горд он или нет, не знаю. Возможно, для кого-то повязка, — это давление и ответственность. Не жалею, что назвал повязку тряпочкой, — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

После назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России капитанами команды были Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Словения
1:2
Первый тайм: 1:2
Россия
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