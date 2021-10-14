Карпин назвал капитанскую повязку в сборной тряпочкой и объяснился

«У меня не было такого, что я давал игроку повязку, а он отказывался. Но это возможно. Это лишняя ответственность и давление», — заявил Карпин. Тренер назвал капитанскую повязку «просто тряпочкой», из-за чего он в каждом матче передает ее другому игроку. При этом он объяснил, что не называл повязку тряпкой, а использовал уменьшительно-ласкательную форму.