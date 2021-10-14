Карпин о питании и восстановлении в сборной: Многие игроки прониклись. Удивлялись, почему им в клубах об этом не говорили

— Смена питания не влияет на состояние игроков?

— 500% нет. Это бред, который пишут, что, мол, убрали сахар, все пропало, пошли травмы… Понятно, откуда все это идет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NYperLrFdy8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Откуда? Мы не понимаем.

— Потом расскажу.

— Из медицинского штаба прошлой сборной?

— Ну видишь, ты (обращается к Константину Геничу — прим. Sports.ru) все знаешь. Сахар как таковой убрали. Но есть сахар во фруктах, есть мед. Я сам много сахара всегда употреблял. Слава богу, мне это не мешало из-за генетики. И сейчас я тоже на сборах пил кофе с медом. И ничего, нормально, не умер.

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Я не могу влиять на клубы, но я счастлив, что на октябрьский сбор они приехали в таком состоянии. Не ожидал. Вот на это я могу повлиять. На сентябрьском сборе у нас много было собраний, разговоров по поводу профессионального подхода к самому себе.

Мы смогли повлиять, многие прониклись. Знаю, что многие стали придерживаться того, что они увидели в сборной. Они поняли, что это помогает. Начиная от питания и заканчивая восстановлением.

Знаю, что в клубах многие футболисты после игры так же восстанавливались, как они это делали в сборной. Например, после игры сборной сразу холодная вода, горячая вода, массаж, который разгоняет молочную кислоту.

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Питание не поменялось. Просто убрали те вещи, которые им не нужны. Футболисту не нужны торты, когда он находится в соревновательном периоде. Можно съесть тортик? Да, можно. Никто не говорит, что нельзя. Раз в неделю — окей. Даже психологи говорят, что когда ты на жесткой диете, раз в неделю надо дать психологическую разгрузку организму.