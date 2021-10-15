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08:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фарфан мог оставить Месси без победы, у Неймара 70 голов за сборную, безумная ВАР-ничья в Колумбии

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Аргентина
Перу
Бразилия
Уругвай
Колумбия
Эквадор
Боливия
Парагвай
Чили
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Источник: AP 2021

Лучший снайпер — не Месси

Аргентина — Перу — 1:0 (Лаутаро Мартинес, 43).

Аргентинцы продолжают наслаждаться своим летним триумфом. В этот раз в паузе между турами Месси и другие звезды бело-голубых приняли участие в открытии мурала, посвященного победе подопечных Лионеля Скалони в Кубке Америки.

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А юный фанат аргентинцев стал героем Сети, так как ждал своего кумира у тренировочной базы сборной с плакатом, на котором было написано: «Лео, прости мою маму. Она не знала, что делала. Она назвала меня Криштиану».

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В игре же, которая предполагала уверенную победу Аргентины, поначалу удивляло даже не отсутствие забитых мячей, а пара острейших эпизодов у ворот хозяев с участием Лападулы. И только перед уходом на перерыв классно сыгравший на опережение Лаутаро Мартинес головой отправил мяч под перекладину. В эпоху Скалони именно форвард «Интера» — лучший снайпер сборной, с 17 мячами на два точных удара опережающий Месси.

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Только по тому, как складывалась игра, этого было мало, что и доказал вышедший на замену Фарфан. Бывший игрок московского «Локомотива» заставил Эмилиано Мартинеса сбить себя с ног, но его усилия пошли прахом, так как исполнявший пенальти Йотун попал в перекладину, от которой мяч проследовал в направлении трибун.

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Кажется, голкипер аргентинской сборной гипнотизирует подходящих к 11-метровой отметке оппонентов. Это, конечно, шутка, но нужно же найти объяснение факту, что с того момента, как Мартинес стал первым номером национальной команды, из восьми пенальти ему забили только три!

После этого эпизода из «инков» словно выпустили воздух, и хозяева без видимых усилий довели дело до победы. Беспроигрышная серия «Ла Скалонеты» достигла 25 матчей, однако в ноябре ее ждут сражения повышенной сложности — на выезде с Уругваем и дома — против Бразилии.

Уругвай уже не тот

Бразилия — Уругвай — 4:1 (Неймар, 10. Рафинья, 19, 58. Габриэл Барбоза, 83 — Суарес, 77).

Уругвайцы выглядели беспомощно на фоне Бразилии, хотя перед началом игры в Манаусе об этом ничего не напоминало, а Луис Суарес обменивался шутками со старым другом Неймаром.

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Только довольно быстро гостям стало не до смеха, и первый гол Бразилии был забит с какой-то издевательской легкостью. Начиная с мягкого заброса Фреда на рванувшего за спины защитникам Неймара, и заканчивая завершающим ударом, после которого мяч проследовал в сетку между ногами страховавшего вратаря Коатеса.

Это был 70-й точный удар форварда «ПСЖ» в футболке национальной команды, после чего уже недавний дебютант пентакампеонов Рафинья в еще более простой ситуации удвоил преимущество хозяев и открыл свой лицевой счет в сборной. Вроде бы ничего нового мы не увидели, и все равно сложно привыкнуть к столь жалкому виду обороны небесно-голубых, которая всегда считалась коньком Оскара Табареса.

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По тому, как развиваются события в отборочном цикле, попадание в «стыки» с пятого места может стать для Уругвая не самым плохим сценарием. И гол Суареса со штрафного, прервавший домашнюю серию Бразилии из девяти матчей без пропущенных мячей, выглядит слабым утешением. От пентакампеонов их отделяет пропасть в 15 очков. Имеющие матч в запасе подопечные Тите могут официально оформить путевку в Катар уже в ноябре, тогда как судьба уругвайцев решится на финише квалификации — в конце марта следующего года.

У них нет звезд уровня Неймара, который на критику после ничьей с колумбийцами ответил не только юбилейным голом, но и двумя результативными передачами.

Ноль голов и две драмы

Колумбия — Эквадор — 0:0

Если бразильцы и аргентинцы могут чувствовать себя спокойно, то для остальных сборных каждый матч — почти плей-офф. В этом плане сражение прямых конкурентов за место в первой четверке могло претендовать на статус главной игры дня, однако первый тайм не оправдал ожидания. Создавалось ощущение, что соперники слишком хорошо изучили друг друга, и повышенная ответственность сковывает всех. Особенно разочаровали колумбийцы, которые всего несколько дней назад показали отличный футбол против Бразилии.

Зато после перерыва дела пошли веселее, а история с так и не назначенным пенальти в ворота хозяев стала прелюдией к драматичной концовке. Сначала перуанский арбитр Диего Харо несколько минут утихомиривал колумбийцев, но когда дело почти дошло до удара, рефери услышал еще одну подсказку ВАР. По пути к монитору он успел вынести предупреждение игроку гостей и удалил со скамейки одного из тренеров Эквадора, а потом отменил 11-метровый, так как до фола Куэльяра требовалось зафиксировать офсайд. Только это были цветочки!

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На десятой добавленной минуте стадион в Барранкилье практически взорвался от восторга, когда Куадрадо из аута забросил мяч к углу площади ворот, а защитник Мина с разворота поразил цель сквозь частокол ног. Голкипер гостей Домингес, незадолго до этого вытащивший мертвый удар Диаса, пребывал в шоке, однако ВАР снова вступил в игру, а второй поход Харо к монитору помог разглядеть контакт отскочившего от газона мяча с рукой Мины.

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Вместо восьми лишних минут команды провели на поле целых пятнадцать, порадовав результатом разве что Уругвай. Колумбия, за которую снова сыграл зенитовец Барриос, провела удивительный октябрьский отрезок с тремя нулевыми ничьими.

Боливия — Парагвай — 4:0 (Рамальо, 21. Вильярроэль, 53. Абрего, 84. Р. Фернандес, 90+4).

Шансы парагвайцев даже на пятое место резко снизились, а высокогорный Ла-Пас остается для них заколдованным. В прошлый раз красно-белые побеждали здесь в отборочным матчах в 1973 году, и комплексы настолько сильны, что при счете 1:0 гости упустили шанс переломить игру, когда Санабрия не реализовал пенальти. Боливия, которой удалось догнать поверженного соперника по набранным очкам, одержала самую крупную победу с апреля 2009-го. Тогда состоялся исторический разгром Аргентины с Диего Марадоной на тренерской скамейке и Лео Месси на поле (6:1). Ну, а в Парагвае всего через несколько часов сообщили об увольнении Эдуардо Бериццо.

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Чили — Венесуэла — 3:0 (Пульгар, 18, 37. Бреретон, 73).

Припертые к стенке чилийцы выиграли второй раз подряд. В этот вечер в полном порядке были и ветераны, как сделавший две результативных передачи Алексис Санчес, и представители других поколений одной из самых возрастных сборных континента. Кроме дубля Пульгара, который за один вечер забил больше, чем за всю предыдущую карьеру в «Ла рохе», нужно отметить Бреретона. 22-летний англичанин, в июне получивший паспорт благодаря маме-чилийке, отличился в двух последних играх, а его команда взлетела с девятого места на шестое и находится на дистанции одной победы от зоны межконтинентальных «стыков».

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