Назван состав женской сборной Беларуси на матч с футболистками Нидерландов

К встрече с одним из главных фаворитов квалификационной группы С под началом Юрия Малеева будут готовиться 22 футболистки:

вратари — Наталья Воскобович («Звезда-2005», Пермь, Россия), Екатерина Миклашевич («Локомотив», Москва, Россия);.

защитники — Анастасия Новикова, Виктория Казакевич, Анастасия Попова (все — «Динамо-БГУФК», Минск), Ксения Кубичная, Валерия Богдан, Анна Красикова (все — «Минск»), Юлия Слесарчик («Зенит», Санкт-Петербург, Россия);.

полузащитники — Вита Николаенко, Татьяна Маркушевская, Анастасия Шлапакова, Анна Пилипенко, Анастасия Линник, Карина Ольховик (все — «Динамо-БГУФК», Минск), Анастасия Побегайло, Анна Сас (обе — «Минск»), Анастасия Шуппо («Зенит», Санкт-Петербург, Россия), Татьяна Краснова («Рязань-ВДВ», Россия), Анна Козюпа («Сплит», Хорватия);.

нападающие — Виктория Валюк, Дарья Стежко (обе — «Динамо-БГУФК», Минск).

Тренировочный сбор белорусской дружины начнется 18 октября в Минске, а встреча с вице-чемпионками планеты футболистками Нидерландов состоится 26 октября на поле столичного стадиона «Динамо».

На старте отборочного турнира белоруски разгромили на своей арене киприоток со счетом 4:1. Нидерландская команда сначала у себя дома сыграла вничью с чешками — 1:1, а затем обыграла в гостях исландскую сборную с результатом 2:0. Кроме того, чешские футболистки на своем поле не оставили шансов на успех сборной Кипра — 8:0. Турнирное положение сейчас таково: Чехия — 4 очка (2 матча), Нидерланды — 4 (2), Беларусь — 3 (1), Исландия — 0 (1), Кипр — 0 (2).

Победители девяти европейских отборочных групп получат прямые пропуска в финальную стадию 9-го женского чемпионата мира. Команды, которые финишируют вторыми, в матчах плей-офф разыграют еще две путевки в Австралию и Новую Зеландию, которые летом 2023 года станут хозяевами планетарного форума, где впервые примут участие 32 команды.