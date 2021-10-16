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19:57 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы и словаки сыграли вничью в квалификации юношеского ЧЕ по футболу

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) не смогли добиться победы на старте отборочного турнира первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в своем первом матче 13-й квалификационной группы подопечные Александра Юревича на поле «Борисов-Арены» разошлись миром со сверстниками из Словакии — 0:0. В другом поединке этого квартета команда Англии на минском стадионе «Динамо» разгромила армянских футболистов с сухим счетом 7:0. Во второй день соревнований 19 октября белорусы будут соперничать с англичанами, а 22 октября завершат турнир матчем с армянами.

В следующий отборочный раунд выйдут по две лучшие команды 13 групп, а также 4 сборные, которые финишируют третьими с лучшими показателями. Финальная стадия юношеского континентального чемпионата пройдет с 16 мая по 1 июня 2022 года на футбольных аренах Израиля.

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