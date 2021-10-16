Белорусы и словаки сыграли вничью в квалификации юношеского ЧЕ по футболу

Сегодня в своем первом матче 13-й квалификационной группы подопечные Александра Юревича на поле «Борисов-Арены» разошлись миром со сверстниками из Словакии — 0:0. В другом поединке этого квартета команда Англии на минском стадионе «Динамо» разгромила армянских футболистов с сухим счетом 7:0. Во второй день соревнований 19 октября белорусы будут соперничать с англичанами, а 22 октября завершат турнир матчем с армянами.