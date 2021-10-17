Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» обвинил Черчесова в коррупции

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Спортсмен не представил никаких доказательств, заявив, что уверен в сказанном. Он также обвинил в коррупции Анатолия Бышовца. По словам Канчельскиса, специалист в бытность тренером сборной тоже брал деньги у игроков. Футболист отметил, что Черчесову платили агенты футболистов.

Черчесов покинул сборную России в июле. Он возглавлял национальную команду с 2016 года. При нем коллектив добился лучшего результата в истории на чемпионатах мира — дошел до четвертьфинала мундиаля-2018.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QC7oTDTcoeY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.