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09:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов ответил на обвинения Канчельскиса

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал высказывания Андрея Канчельскиса.

Россия
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Источник: Спорт-Экспресс

Бывший полузащитник нашей национальной команды в интервью YouTube-каналу «Геннадий Орлов» заявил, что Черчесов брал с футболистов деньги за вызовы.

— Мы с Андреем не один год выступали вместе за сборную России. Это великолепный футболист, просто так в «Манчестер Юнайтед», за который он успешно играл в основном составе, не приглашают. Не общались с ним уже долгое время, и поэтому реально удивлен его словами в мой адрес, — сказал Черчесов. — Футбольную критику понимаю и допускаю — выбор состава, тактика и так далее. Но для того, чтобы понять мотивы суждений Канчельскиса по другим вопросам, в том числе обвинительного характера, нужно у первоисточника узнать, что он имеет в виду. А уже затем общаться и, если понадобится, строить отношения в правовом поле, а деликатность отойдет на второй план.

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