Глобальный раскол: УЕФА и ФИФА сошлись в смертельной схватке из-за ЧМ

ФИФА, Джанни Инфантино и Арсен Венгер никак не угомонятся: идея проводить чемпионат мира раз в два года продолжает озвучиваться, обрастая все новыми и новыми «преимуществами». Но она же вот-вот приведет к глобальному расколу в футбольном мире. В среду, 20 октября, стало известно, что около 10 национальных федераций (европейских, разумеется) готовы сделать ход конем и выйти из состава ФИФА после того, как всем разослали презентацию проекта. «МК-Спорт» рассказывает, в чем конфликт и за кем правда.

Идея проводить чемпионат мира по футболу раз в два года впервые была робко озвучена в мае этого года. Озвучена устами представителя Саудовской Аравии на конгрессе ФИФА и поддержана 166 национальными федерациями из 211. Другими словами, большинством.

Но большинство это только численное, потому поддержка исходила из тех конфедераций, где футбол не развит. А соответственно — не зарабатывает. Против вступили в первую очередь УЕФА (Европы) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — самые футбольные и самые денежные.

Около двух третей стран-членов ФИФА не имеют профессиональной мужской лиги, а в большей часть другой трети — такие условия и зарплаты, которые сравнимы разве что с низшими дивизионами Англии. Тем не менее, развиваться и зарабатывать они хотят, и похоже, видят в новой идее новые возможности для этого.

Зачем это ФИФА?

ДЕНЬГИ. Президент ФИФА Джанни Инфантино и руководитель департамента глобального развития Арсен Венгер, ставший лицом проекта, не говорят прямо: это возможность больше зарабатывать. Хотя именно это и подразумевается. ФИФА получает 6 млрд долларов за четыре года, и почти все эти доходы приходятся на чемпионат мира по футболу. При этом у УЕФА — 14 млрд, которые они зарабатывают на ежегодной Лиге чемпионов и за счет Евро (предпоследний принес 2,3 млрд, а доход от Евро-2020 еще не посчитан). И да, футбол популярен во всем мире, а доллары и евро стекаются лишь в Европу и немного в Южную Америку.

У ФИФА был расчет на доходы от клубного чемпионата мира, который должен был проводиться в расширенном формате (24 команды) в Китае. Но из-за пандемии его пришлось перенести.

РАСШИРЕНИЕ. Публично же Инфантино демонстрирует возможности развития и дает надежду всем нефутбольным странам. «Преимущества мне кажутся очевидными, — говорит он. — Это больше возможностей для стран принять у себя чемпионат мира по футболу. Когда было решено, что чемпионат мира будет проводиться каждые четыре года, было всего 40 команд, сейчас — 211. Если организовывать чемпионат мира и женский чемпионат мира раз в два года, то через 20 лет хозяевами турниров станут 100 стран».

Европа принимала мундиаль одиннадцать раз, Южная Америка — пять, Африка и Азия пока принимали по одному разу, но ЧМ-2022 будет проходить в Катаре. Но в ФИФА утверждают, что есть очень много государств, просто жаждущих провести турнир, а при нынешних условиях такие страны, как Саудовская Аравия, Китай или Марокко, могут десятилетиями ждать своей очереди.

Но точно ли через пару десятилетий мы увидим лес желающих рук? Или постепенно все начнут понимать, что это слишком дорогое удовольствие и того не стоит? Да и не возникнут ли организационные вопросы к некоторым не самым развитым странам?

РАЗВИТИЕ. В ФИФА также существует мнение, что четырехлетний цикл чемпионата мира по футболу — это анахронизм. В мире, в котором скорость информации уже превышает все мыслимые скорости, и молодежь, и спонсоры предпочитают видеть качественные мероприятия чаще, чем ждать четыре года.

Какие преимущества они предлагают?

На сегодняшний момент известно следующее:

— два перерыва на международные матчи в год — в октябре и марте. Таким образом сложный календарь упростится, а игроки будут проводить в национальных сборных не 50 дней, а 30. Сократится и количество матчей в отборе — предполагается не больше семи;.

— обязательный 25-дневный отпуск для игроков после международных турниров;.

— за счет уменьшения количества матчей национальных сборных сократится и расстояние, которое футболисты будут ежегодно «пролетать». Реформа, по подсчетам организации, сократит километры почти в два раза, а общее количество матчей для южноамериканских сборных за четырехлетний цикл сократится с 38 до 34, а европейских — с 44 до 43. Неубедительно как-то…

— ну и в ФИФА пока не определились, проводить ли чемпионаты мира в четные годы, а континентальным турнирам отдать нечетные, или же наоборот, нечетные забрать себе.

Почему Европа и Южная Америка против?

Проблема УЕФА в том, что Венгер и компания говорят конкретику и часто, а Александер Чеферин пока просто возмущается. Он «выражает обеспокоенность» и «высказывает опасения». В первую очередь тем, что конкретная реформа предлагается без длительных и бурных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

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«Принимая во внимание то серьезное влияние, которое эта реформа может оказать на организацию футбола в целом, удивляет, что ФИФА, похоже, запускает PR-кампанию по продвижению своего предложения, а оно ни в каком виде не было представлено конфедерациям, национальным ассоциациям, лигам, клубам, игрокам, тренеры и всему футбольному сообществу», — говорит президент УЕФА.

Но вот, во вторник, 19 октября, проект был разослан со всеми нюансами. В РФС, кстати, тоже пришел. И тут же, по данным AP, более 10 национальных федераций из УЕФА объявили о готовности покинуть состав ФИФА.

Каких-то особенно конкретных претензий УЕФА и КОНМЕБОЛ, которые еще весной вступили против, не озвучивали. Предполагается, что они Европа рассматривает этот план, как попытку ограничить влияние Европы в футболе, увести и перераспределить денежные потоки.

Разве что УЕФА считает, что проведение чемпионата мира каждые два года нанесет ущерб качеству европейских клубных игр, которые доминируют в футболе примерно 40 недель в году. Да еще тот самый обязательный 25-дневный отдых для футболистов сделает так, что игроки будут вне своих команд (учитывая еще и матчи крупных международных турниров) около двух месяцев, а в межсезонье многие клубы в допандемическое время приноровились зарабатывать на предсезонных гастролях, и теперь с этим будут проблемы.

Кто еще против?

Ну, например, МОК. Хотя президент организации Томас Бах оговорился, что «они не будут вмешиваться», недавно представители Международного олимпийского комитета заявили, что у них тоже есть опасения.

Если чемпионат мира будет совпадать с летней Олимпиадой, как это предполагается при проведении раз в два года, то, во-первых, произойдет размывание интересов публики и могут возникнуть проблемы со спонсорами — а некоторые из них у обеих организаций общие.

Ну и плюс может произойти неразбериха в расписании, которое может накладываться на другие виды спорта. «Теннис, велоспорт, гольф, гимнастика, плавание, легкая атлетика и многие другие виды спорта могут пострадать от чемпионата мира раз в два года. Это подорвет их разнообразие и развитие в угоду футболу», — говорится в заявлении.

Болельщики, кстати, тоже против. Ронан Эвен, глава организации «Футбольные болельщики Европы» (FSE), заявил, что фанатские группы выступают против этой идеи. «Новый график негативно повлияет на баланс между местными, внутренними, континентальными и международными соревнованиями», — сказал он.

Эвен добавил, что работал с фан-группами из пяти футбольных конфедераций, и «большинство болельщиков с нетерпением ждут чемпионата мира именно потому, что это уникальное событие, которое проводится только раз в четыре года, а еще у них нет неограниченного количества времени и денег, чтобы тратить их на путешествия, проживание и билеты».

Категорически не нравится проект и FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов), которых волнует потенциально возрастающая нагрузка на футболистов. Недавно Тибо Куртуа возмущался, что никого не волнует здоровье игроков, ни УЕФА, ни ФИФА. Им якобы важно провести больше матчей и заработать больше денег.

Как будут развиваться события?

Выход из ФИФА, если он произойдет, не сильно повлияет на национальные или клубные команды-члены УЕФА, играющие в европейских турнирах. Лига чемпионов и чемпионат Европы останутся с ними. А любая страна, выходящая из ФИФА, сообщает АР, может получить поддержку президента УЕФА Александера Чеферина.

Но влияния УЕФА может не хватить, чтобы заблокировать этот проект. Поскольку владельцы, спонсоры и даже потребители европейского футбола находятся в тех конфедерациях, которые как раз готовы в него вписаться. Ну и потом, большинство-то на стороне ФИФА.