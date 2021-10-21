Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА на 33-е место

В активе российской сборной 1497 очков и в октябре она обыграла под руководством нового главного тренера Валерия Карпина в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года сборную Словакии (1:0) и команду Словении (2:1).

При этом лидером рейтинга продолжает быть сборная Бельгии (1832 очка). Второе место у национальной команды Бразилии (1820), на третье поднялась сборная Франции (1779), выигравшая Лигу наций.

Кроме того, на четвертом месте сборная Италии (1750), на пятое опустилась сборная Англии (1750). Шестое место у команды Аргентины (1730), на седьмое поднялась сборная Испании (1687), восьмое — у сборной Португалии (1681), девятое — у команды Мексики (1672) и десятое — у сборной Дании (1668).