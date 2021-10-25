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16:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Ловрен вызван в сборную Хорватии на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022

Пресс-служба сборной Хорватии на странице в «Твиттере» опубликовала состав команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с национальными командами Мальты (11 ноября) и России (14 ноября).

Хорватия
Россия
Мальта
ЗенитОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Пресс-служба сборной Хорватии на странице в «Твиттере» опубликовала состав команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с национальными командами Мальты (11 ноября) и России (14 ноября).

Заявка выглядит следующим образом:

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун»), Иво Грбич («Лилль»).

Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Марин Понграчич («Боруссия» Дортмунд), Йосип Станишич ("Бавария).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал» Мадрид), Матео Ковачич («Челси»), Марсело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Вест Хэм»), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Кристиан Якич («Айнтрахт»).

Нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Марко Ливая («Хайдук»), Йосип Брекало («Торино»).

Резерв: Ловре Калинич («Хайдук»), Миле Шкорич («Осиек»), Филип Уремович («Рубин»), Антонио-Мирко Колак («Мальме»), Кристиан Ловрич («Горица»), Никола Моро («Динамо» Москва).

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