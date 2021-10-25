Ловрен вызван в сборную Хорватии на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022

Ловрен вызван в сборную Хорватии на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022

Пресс-служба сборной Хорватии на странице в «Твиттере» опубликовала состав команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с национальными командами Мальты (11 ноября) и России (14 ноября).