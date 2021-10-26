Дзюба — жертва Карпина. Почему Артема не вызвали в сборную?
Павел Городницкий — о резонансном, но логичном выборе.
Павел Городницкий — о резонансном, но логичном выборе.
25 октября штаб Карпина опубликовал расширенный список игроков сборной России на матчи с Кипром и Хорватией. Главный тренер отметил: из лонг-листа вычеркнут больше 10 футболистов — следовательно, ростер пока предельно обтекаемый. Но даже в нем не оказалось Артема Дзюбы — бывшего капитана сборной и одного из лучших бомбардиров чемпионата.
«Это решение тренерского штаба», — сухо прокомментировал игнор Дзюбы Карпин. Вопросов бы не возникло, если бы коуч прежде не уверял, что будет вызывать всех сильнейших. К Артему можно относиться по-разному, но после тусклого старта сезона форвард явно набрал бешеную форму. Чтобы это понять, достаточно открыть выкладку на WhoScored: там и выяснится, что Дзюба феерически стабилен в РПЛ. С 26 августа у него семь игр подряд с результативными действиями — либо голами (их 6), либо ассистами (3).
Тот же Карпин говорил, что включит Артема в расширенный список, если страйкер этого заслужит. Получается, Заболотный с тремя голами за 700 минут вдохновил Карпина сильнее. У Тюкавина и Сергеева статистика примерно как у Антона, но Костя с Иваном в лонг-листе, а Дзюбы там нет. Наивно думать, что проблема в том, что Артем пассивно сыграл с «Юве» и не вышел в старте на «Спартак».
Точно так же Артем не поехал на октябрьские матчи лишь потому, что его бесит коуч — форма тут ни при чем. Если бы Дзюба сейчас сильно захотел в сборную, то уже нашел бы интервьюера, через которого донес бы, что пропуск Словакии и Словении — разовая акция, связанная только со здоровьем. Для убедительности можно было бы еще попросить прощения и пообещать, что на следующий вызов от Карпина Артем отреагирует иначе. Но Дзюба промолчал, поэтому Валера его закономерно опрокинул.
Ни один тренер не захочет дважды нарываться на отказ — это просто унизительно. Понятно, что и Карпин не стал рисковать — он ждал шага от Артема, но тот замер в полупозиции.
Во-первых, Карпин, который тренирует сборную три месяца, еще не может сказать: мне и команде комфортнее без Дзюбы. Нужна хотя бы маска беспристрастности — ее можно сорвать после попадания в Катар, но пока Валера осторожен.
Во-вторых, Карпину сейчас невыгодно ставить точку в истории с Дзюбой. Артем сам сказал, что не закончил со сборной — значит, его фигура автоматически мотивирует конкурентов, которые осознают, что в теории их место может занять Дзюба. К тому же нападающий «Зенита» правда способен помочь Карпину весной, если придется рубиться в стыках — вдруг остальные форварды сломаются? Поэтому финально списывать Артема контрпродуктивно, а вот состояние холодной войны — самый эффективный сценарий.
Ради такого расклада Карпину приходится слегка лицемерить, но это совсем не страшно и не стыдно. Если он когда-нибудь все же вызовет Дзюбу, люди похвалят коуча за честное отношение к лучшим игрокам. А если приглашения так и не случится, Карпин получит респект от нелояльной Дзюбе аудитории — так вышло, что Карпиным она восхищается, и респектов в этом случае прибавится.
Павел Городницкий