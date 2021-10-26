Футболисты юношеской сборной России проиграли немцам в матче отбора ЧЕ

Встреча группы 6, состоявшаяся в румынском городе Буфтя, завершилась со счетом 2:1. В составе россиян гол забил Алексей Барановский (25-я минута), у победителей отличились Нельсон Вайпе (73) и Арийон Ибрагимович (86).

Сборная России, ранее обыгравшая команды Румынии (2:0) и Сан-Марино (6:1) набрала шесть очков и заняла второе место в группе, победили немцы (девять очков). Команды России и Германии вышли в элитный раунд чемпионата Европы, который пройдет весной 2022 года. Финальная стадия турнира состоится с 16 мая по 1 июня в Израиле.