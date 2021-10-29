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18:52 (мск), источник: Sport24

Клаудиньо и Малком не получили вызов в сборную Бразилии

Пресс-служба сборной Бразилии объявила список футболистов, вызванных на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 с Колумбией и Аргентиной.

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Источник: ФК "Зенит"

Отметим, что в сборную вновь не были вызваны полузащитники «Зенита» Клаудиньо и Малком, которых в сентябре клуб отозвал из расположения национальной команды, что чуть не привело к запрету на их участие в матчах с «Ахматом» и «Челси». Оба бразильца также пропустили октябрьский сбор национальной команды.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Шапеко («Гремио»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Ренан Лоди («Атлетико»), Тьяго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Верисимо («Бенфика»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Жерсон («Марсель»), Лукас Пакета («Лион»), Филиппе Коутиньо («Барселона»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Антони («Аякс»), Рафинья («Лидс»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Матеус Кунья («Атлетико»).

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