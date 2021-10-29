Клаудиньо и Малком не получили вызов в сборную Бразилии

Отметим, что в сборную вновь не были вызваны полузащитники «Зенита» Клаудиньо и Малком, которых в сентябре клуб отозвал из расположения национальной команды, что чуть не привело к запрету на их участие в матчах с «Ахматом» и «Челси». Оба бразильца также пропустили октябрьский сбор национальной команды.