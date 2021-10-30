Дзюба отписался от аккаунта сборной России в Instagram

Ранее форвард установил новый рекорд по голам в чемпионатах России, забив свой 144-й мяч в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (4:1).

После встречи стало известно, что форвард более не подписан на сборную России. Главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в расширенный список футболистов перед ноябрьскими матчами квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.