Дзюба отписался от аккаунта сборной России в Instagram
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба больше не подписан на аккаунт российской сборной в социальной сети Instagram.
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Ранее форвард установил новый рекорд по голам в чемпионатах России, забив свой 144-й мяч в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (4:1).
После встречи стало известно, что форвард более не подписан на сборную России. Главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в расширенный список футболистов перед ноябрьскими матчами квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.
Напомним, Карпин включал Артема в предварительную заявку в сентябре, но тогда футболист «Зенита» отказался от вызова, сославшись на то, что еще не набрал форму.