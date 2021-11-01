Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022
Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на чемпионата мира 2022 года.
Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на чемпионата мира 2022 года.
Вратари: Маринато Гильерме, Илья Лантратов, Матвей Сафонов, Никита Хайкин.
Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Фёдор Кудряшов, Максим Осипенко, Илья Самошников, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Сергей Терехов.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Александр Головин, Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов, Арсен Захарян, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Алексей Миранчук, Андрей Мостовой, Даниил Фомин.
Нападающие: Иван Сергеев, Фёдор Смолов, Антон Заболотный.
Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира — 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем — сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.