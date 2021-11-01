«Дзюбу не рассматривали. Но его отказ — не главная причина». Карпин — о составе сборной
Почему нет Агаларова? Зачем команде Зобнин? Чем так хорош Сергеев? Ответы тренера на главные вопросы.
Почему нет Агаларова? Зачем команде Зобнин? Чем так хорош Сергеев? Ответы тренера на главные вопросы.
Валерий Карпин объявил окончательный список сборной России на матчи с Кипром и Хорватией. Расширенный вариант из 41 человека сократили сразу на 12 фамилий. Главная неожиданность: отсутствие Гамида Агаларова — лучшего бомбардира РПЛ, который уже работал со сборной перед играми со Словакией и Словенией. Почему не вызвали Агаларова, зачем сборной Зобнин, переживающий не лучшее время в «Спартаке», и рассматривали ли в сборной вариант с Дзюбой? Карпин ответил на все вопросы.
Сначала главный тренер высказался об отсутствии Тюкавина, Агаларова, а также выборе в пользу Зобнина:
— Был сделан выбор в пользу опытных игроков, потому что сейчас предстоят самые важные матчи. В бой идут одни старики — все, кроме Сергеева, играли на этом уровне, поэтому выбор сделан в их пользу. Агаларов и Тюкавин будут вызваны в молодёжную сборную, они будут под рукой. У нас есть игры ещё, могут быть изменения. Агаларов и Тюкавин в любой момент могут оказаться в первой сборной. Почему Зобнин, а не Черников? Потому что вызвали тех, кто имеет опыт игр за сборную под давлением. Поэтому в команде Роман и Ахметов, а не Черников.
Карпин прокомментировал информацию о якобы выявленном у Смолова коронавирусе и отсутствие Кузяева.
— По ковиду Смолова общались. Это был ложноположительный тест, сейчас уже получил отрицательный. Сегодня должен ещё один получить. Должно быть всё нормально.
Кузяев — наш ключевой игрок, большая потеря для сборной. Держим его в голове, но, скорее всего, он помочь нам не сможет. Если вдруг успеет восстановиться к матчу с Хорватией, мы его вызовем, чтобы он нам помог. Но это маловероятно.
Также Карпин рассказал о вызове Сергеева и невызове Дзюбы:
— Сергеев привлёк игрой, работоспособностью, самоотдачей. У него много полезных действий для команды. Он приносит большую пользу «Крыльям». Её не так отмечают журналисты, потому что больше обращают внимание на голы и передачи.
Вариант с Дзюбой не рассматривали. В прошлый раз надеялись, что он нам поможет. Он сказал, что не готов. Поэтому сейчас не рассматривали. Мне без разницы, что он отписался от «инстаграма» сборной. У него спросите, когда обратно подпишется. Дзюбу не рассматриваю, но отказ — это не главная причина, почему он не рассматривается. Набор формы — дело такое: в «Зените» в двух последних матчах он тоже на замену выходил. Мне этого недостаточно. Что касается Соболева — раз он даже в расширенный список не попал, то не расцениваю его как игрока сборной России.
— Любому футболисту хочется играть больше, а Миранчук играет не так много, — ответил Карпин на вопрос о проблемах Алексея, — психологическое состояние у него не самое лучшее, но в сборную приезжает с большим желанием. Оно у него огромное. Проблем не будет. С Головиным я общался, он набирает форму. Пока не в лучших кондициях после травмы, но вчера вышел на замену, будет участвовать и в следующих играх. Мы не можем разбрасываться игроками такого уровня.
Андрей Панков