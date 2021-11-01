«Дзюбу не рассматривали. Но его отказ — не главная причина». Карпин — о составе сборной

Валерий Карпин объявил окончательный список сборной России на матчи с Кипром и Хорватией. Расширенный вариант из 41 человека сократили сразу на 12 фамилий. Главная неожиданность: отсутствие Гамида Агаларова — лучшего бомбардира РПЛ, который уже работал со сборной перед играми со Словакией и Словенией. Почему не вызвали Агаларова, зачем сборной Зобнин, переживающий не лучшее время в «Спартаке», и рассматривали ли в сборной вариант с Дзюбой? Карпин ответил на все вопросы.

«В бой идут одни старики»

Сначала главный тренер высказался об отсутствии Тюкавина, Агаларова, а также выборе в пользу Зобнина:



— Был сделан выбор в пользу опытных игроков, потому что сейчас предстоят самые важные матчи. В бой идут одни старики — все, кроме Сергеева, играли на этом уровне, поэтому выбор сделан в их пользу. Агаларов и Тюкавин будут вызваны в молодёжную сборную, они будут под рукой. У нас есть игры ещё, могут быть изменения. Агаларов и Тюкавин в любой момент могут оказаться в первой сборной. Почему Зобнин, а не Черников? Потому что вызвали тех, кто имеет опыт игр за сборную под давлением. Поэтому в команде Роман и Ахметов, а не Черников.

«По ковиду Смолова общались — был ложноположительный тест»

Карпин прокомментировал информацию о якобы выявленном у Смолова коронавирусе и отсутствие Кузяева.



— По ковиду Смолова общались. Это был ложноположительный тест, сейчас уже получил отрицательный. Сегодня должен ещё один получить. Должно быть всё нормально.



Кузяев — наш ключевой игрок, большая потеря для сборной. Держим его в голове, но, скорее всего, он помочь нам не сможет. Если вдруг успеет восстановиться к матчу с Хорватией, мы его вызовем, чтобы он нам помог. Но это маловероятно.

«В “Зените” Дзюба на замену выходил — мне этого недостаточно»

Также Карпин рассказал о вызове Сергеева и невызове Дзюбы:



— Сергеев привлёк игрой, работоспособностью, самоотдачей. У него много полезных действий для команды. Он приносит большую пользу «Крыльям». Её не так отмечают журналисты, потому что больше обращают внимание на голы и передачи.



Вариант с Дзюбой не рассматривали. В прошлый раз надеялись, что он нам поможет. Он сказал, что не готов. Поэтому сейчас не рассматривали. Мне без разницы, что он отписался от «инстаграма» сборной. У него спросите, когда обратно подпишется. Дзюбу не рассматриваю, но отказ — это не главная причина, почему он не рассматривается. Набор формы — дело такое: в «Зените» в двух последних матчах он тоже на замену выходил. Мне этого недостаточно. Что касается Соболева — раз он даже в расширенный список не попал, то не расцениваю его как игрока сборной России.

«Мы не можем разбрасываться игроками такого уровня»

— Любому футболисту хочется играть больше, а Миранчук играет не так много, — ответил Карпин на вопрос о проблемах Алексея, — психологическое состояние у него не самое лучшее, но в сборную приезжает с большим желанием. Оно у него огромное. Проблем не будет. С Головиным я общался, он набирает форму. Пока не в лучших кондициях после травмы, но вчера вышел на замену, будет участвовать и в следующих играх. Мы не можем разбрасываться игроками такого уровня.